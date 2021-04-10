İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 589 vaka

İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 2 bin 589 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 368 bin 45'e ulaştı.

İngiltere'de koronavirüs vaka sayıları ve can kaybındaki düşüş eğilimi devam ediyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 589 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 368 bin 45'e ulaştığı belirtildi.

40 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saat içinde 40 kişinin hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 127 bin 80 oldu.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplamda 32 milyon 10 bin 244 kişinin aşının ilk dozunu aldığı belirtilirken, 6 milyon 991 bin 310 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığını açıkladı.

AŞILAMADA SON DURUM

Dün 450 bin 136 kişiye aşının 2'inci dozunun uygulanması ile 2'inci doz aşılamada günlük rekorun kayıtlara geçtiği belirtildi. Bir önceki rekorun ise geçtiğimiz perşembe günü 96 bin 242 kişinin aşılanması ile kaydedildiği aktarıldı.