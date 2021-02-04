İngiltere'de son 24 saatte koronaya bağlı 915 can kaybı

İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 915 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 110 bin 250'ye yükseldi.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 915 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 110 bin 250'ye yükseldiği belirtildi.

SON 24 SAATTE 20 BİN 634 YENİ VAKA

Ülkede son 24 saat içinde 20 bin 634 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 892 bin 458'a yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre ise 10,4 milyon kişinin Covid-19’a karşı aşılandığı belirtildi.

"KORONAVİRÜS AŞISININ YAN ETKİSİ OLABİLİR"

İngiltere'de Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından aşılanan kişilerden alınan geri bildirimler sonucu, aşılarda bir takım yan etkilerin olabileceği kaydedildi.

Aşının ilk dozunu alan kişilerin yaklaşık yüzde 37'sinde ve ikinci dozu alanların yaklaşık yüzde 45'inde enjeksiyon bölgesi yakınında ağrı veya şişme gibi etkiler görüldüğü açıklandı.

Ayrıca ilk aşı dozu uygulananların yüzde 14'ünde ateş, ağrı veya titreme görülürken, bu belirtilerin ikinci dozu alanların yüzde 22'sinde görüldüğü belirtildi.