İngiltere'deki Filistin destekçisi, McDonald's'ın kapısına fareleri döktü Filistin destekçisi kişi, Londra'daki McDonald's şubesine, içerisinde müşteriler varken, Filistin renklerine boyadığı fareleri içeriye döktü. Müşteriler panikle kaçıştı.

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ensonhaber.com

İsrail-Hamas gerilimi küresel çapta gündeme oturdu.

7 Ekim günü Hamas güçlerinin başlattığı operasyona çok geçmeden karşılık geldi.

O günden bu yana vahşi saldırılarına devam eden İsrail, binlerce sivilin ölümüne neden oldu.

Dünya bu savaştan sonra adeta ikiye bölündü. Bir yanda İsraili savunanlar, bir yanda da sivillerin katledildiği Gazze'nin yanında olanlar.

25 gündür süregelen savaş tüm hararetiyle devam ediyor.

İsrail'i protesto etti

Bu süreç içerisinde gündeme gelen bir konu da İsrail destekçisi faaliyetler sergileyen, dünyanın en büyük fast food şirketlerinden biri. McDonald's.

Öyle ki McDonald's, İsrailli askerlere yemek göndererek ve ambalajını İsrail renklerine çevirerek gündem oldu.

Buna karşılık İngiltere'de bir eylem gerçekleştirildi.

Fareleri şubenin içerisine döktü

Londra'da Filistin bayraklı bir bandana takan adam, eline aldığı bir koli fare ile McDonald's'a doğru ilerledi.

Filistin destekçisi kişi, McDonald's'ın içerisinde müşteriler varken, Filistin renklerine boyadığı fareleri içeriye döktü.

O anlarda içerideki müşteriler ise panik yaşadı.