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    İngiltere'den getirilen Osmanlı askerlerinin sancağı Erdoğan'a takdim edildi

    İngiltere'den getirilen Osmanlı askerlerinin sancağı Erdoğan'a takdim edildi

    Katar’daki Osmanlı kalesine giden askerlerin kırmızı sancağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teslim aldı. Erdoğan sancağı öpüp, alnına koydu. Tören sırasındaki bu görüntü duygulandırdı.
    • AA
    • 18.03.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 15:04
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    Bugün Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı…

    Çanakkale’deki Şehitler Abidesi'nde bir tören düzenlendi ve günün anlam ve önemi anlatıldı.

    Bu törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Osmanlı askerlerinin sancağı takdim edildi.

    ÖPÜP ALNINA KOYDU

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katkılarıyla İngiltere'deki müzayededen Türkiye'ye getirilen, 25 Mart 1893'te Katar'daki Osmanlı kalesine yardıma giden Osmanlı askerlerinin sancağı teslim alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öpüp alnına koydu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sancağı alırken duygulandığı görüldü.

    İngiltere'den getirilen Osmanlı askerlerinin sancağı Erdoğan'a takdim edildi VİDEO

    SANCAĞIN TARİHİ

    Osmanlı’nın Basra körfezindeki güç mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri Arap Yarımadası kıyılarıydı ve Katar da bu önemli noktalardan biri konumundaydı.

    Katar’daki Osmanlı güçleri, 1500’lerin ortasından itibaren hem Portekizlilerle hem İngilizlerle, daha sonra da Vahhabi Araplar ile mücadele etti.

    19’uncu yüzyıla gelindiğinde Katar, Osmanlı’nın Basra vilayetine bağlı bir sancağın kazası konumuna geldi ve Kaymakamlığını ise Osmanlı idaresinin yerel aşiretlerden seçtiği biri yapıyordu.

    İngiltere den getirilen Osmanlı askerlerinin sancağı Erdoğan a takdim edildi #1

    1893 YILINDAKİ MÜDAHALE

    Osmanlı merkezi yönetimi ile bu kaymakamlık arasında zaman zaman anlaşmazlıklar da çıkıyordu.

    Böyle zamanlarda müzakereler yoluyla çözülmeyen anlaşmazlıklar askeri müdahale ile gideriliyordu.

    Böyle bir müdahale de 1893 yılında olmuştu.

    İngiltere den getirilen Osmanlı askerlerinin sancağı Erdoğan a takdim edildi #2

    ÜZERİNDE ÇEŞİTLİ SURELERDEN AYETLER BULUNUYOR

    Katar’daki Osmanlı kalesine takviye için giden Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki 400 kişilik Osmanlı birliği 25 Mart 1893’te Vecbe denilen yerde saldırıya uğradı ve birçok şehit verdi.

    O saldırı sonrası Katar’daki Osmanlı birliğine ait olduğu öğrenilen kırmızı renkli ipek sancak İngiltere’de ortaya çıktı.

    150x162 cm boyutlarındaki sancağın üzerinde çeşitli surelerden ayetler bulunuyor.

    Türkiye, söz konusu ipek savaş sancağı, CHRISTIE’S Londra-İngiltere Müzayede Salonu tarafından 28 Ekim 2021 tarihinde “Art of the Islamic and Indian Worlds Including Oriental Rugs and Carpets” başlığı altında canlı açık artırma ile satışa sunuldu ve satın alma yoluyla temin edildi.

    İngiltere den getirilen Osmanlı askerlerinin sancağı Erdoğan a takdim edildi #3

    İngiltere den getirilen Osmanlı askerlerinin sancağı Erdoğan a takdim edildi #4


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