İngiltere'den Türkiye'ye muafiyet

İngiltere yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye’ye muafiyet getirdi.

İngiltere, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yurt dışından ülkeye geleceklere uygulanacak 14 günlük karantina konusunda Türkiye’ye muafiyet verdi.

İngiltere hükümeti tarafından alınan karara göre, yayınlanan listede 59 ülke yer alıyor.

59 ÜLKE ARASINDA TÜRKİYE DE VAR

Söz konusu 59 ülke vatandaşları, İngiltere’ye giriş yaptıktan sonra 14 günlük karantina uygulamasına bağlı olmak zorunda kalmayacak. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE'Yİ LİSTEDEN ÇIKARMIŞTI

Öte yandan daha önce Avrupa Birliği, 1 Temmuz'dan itibaren bazı şatların yerine getirilmesi koşuluyla Çin dahil 15 ülkeye sınırların açılmasını istemiş, 15 ülkenin bulunduğu söz konusu taslak listede Türkiye yer almamıştı.