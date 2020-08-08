Dolar
7.2907
0.859%
Euro
8.5326
-0.9265%
Altın
2035.04
-1.3663%
Borsa
1060.59
2.5319%
G. Altın
477.149
-0.4753%
Bitcoin
84407.38
-1.3494%
29ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 29 C

    İngiltere'nin başkentinde hemşirelerin zam protestosu

    Londra'da hemşireler ve NHS çalışanı sağlık görevlileri koronavirüs salgını döneminde verdikleri yoğun emeğe karşın maaşlarına zam yapılmamasını protesto etmek için eylem düzenledi.
    • AA
    • 08.08.2020 - 17:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere'nin başkentinde hemşirelerin zam protestosu

    İngiltere'de kamu çalışanlarının koronavirüs salgını döneminde ortaya koyduğu katkıdan dolayı, maaşlarına enflasyon oranının üzerinde zam yapılmasına karar verilmişti.

    İngiliz hükümetinin kamu çalışanlarına yönelik maaş zammı kararına doktor ve öğretmenler dahil edilirken, 2018'de yapılan üç yıllık ücret anlaşması nedeniyle hemşireler dahil edilmedi.

    ARTMAYAN MAAŞ ZAMMI GÖSTERİSİ

    Başkent Londra’da hemşireler ve diğer Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) çalışanları, hükümetin kamu sektörü maaş zammının dışında bırakılmasına karşı erken maaş artışı talebiyle Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Street’te bir gösteri düzenledi.

    İngiltere nin başkentinde hemşirelerin zam protestosu #1

    BORİS’İ HEDEF ALDILAR

    Eylemciler taşıdıkları pankartlarda kendisi de koronavirüse yakalanan ve tedavisinin ardından iyileşen başbakan Boris Johnson'ı da hedef aldı.

    Çoğunluğunu kadınlardan oluşan eylemciler Johnson'a ‘Biz olmasak iyileşemezdin, sesimizi duy’ diyerek seslendi.

    İngiltere nin başkentinde hemşirelerin zam protestosu #2

    İngiltere nin başkentinde hemşirelerin zam protestosu #3

    İngiltere nin başkentinde hemşirelerin zam protestosu #4

    İngiltere nin başkentinde hemşirelerin zam protestosu #5

    İngiltere nin başkentinde hemşirelerin zam protestosu #6

    İngiltere nin başkentinde hemşirelerin zam protestosu #7

    İngiltere nin başkentinde hemşirelerin zam protestosu #8

    İngiltere nin başkentinde hemşirelerin zam protestosu #9

    İngiltere nin başkentinde hemşirelerin zam protestosu #10

    İngiltere nin başkentinde hemşirelerin zam protestosu #11

    Görüş Bildir