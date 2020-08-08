İngiltere'nin başkentinde hemşirelerin zam protestosu

Londra'da hemşireler ve NHS çalışanı sağlık görevlileri koronavirüs salgını döneminde verdikleri yoğun emeğe karşın maaşlarına zam yapılmamasını protesto etmek için eylem düzenledi.

İngiltere'de kamu çalışanlarının koronavirüs salgını döneminde ortaya koyduğu katkıdan dolayı, maaşlarına enflasyon oranının üzerinde zam yapılmasına karar verilmişti.

İngiliz hükümetinin kamu çalışanlarına yönelik maaş zammı kararına doktor ve öğretmenler dahil edilirken, 2018'de yapılan üç yıllık ücret anlaşması nedeniyle hemşireler dahil edilmedi.

ARTMAYAN MAAŞ ZAMMI GÖSTERİSİ

Başkent Londra’da hemşireler ve diğer Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) çalışanları, hükümetin kamu sektörü maaş zammının dışında bırakılmasına karşı erken maaş artışı talebiyle Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Street’te bir gösteri düzenledi.

BORİS’İ HEDEF ALDILAR

Eylemciler taşıdıkları pankartlarda kendisi de koronavirüse yakalanan ve tedavisinin ardından iyileşen başbakan Boris Johnson'ı da hedef aldı.

Çoğunluğunu kadınlardan oluşan eylemciler Johnson'a ‘Biz olmasak iyileşemezdin, sesimizi duy’ diyerek seslendi.