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    İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Ukrayna'dan ayrıldı

    İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Melinda Simmons'ın, ciddi güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldığı bildirildi.
    • AA
    • 07.03.2022 - 21:30
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    İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Ukrayna'dan ayrıldı

    İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin İngiliz parlamentosunun Dışişleri Komitesinde bir konuşma yaptı.

    Truss burada, ülkesinin Ukrayna'daki tüm diplomatik misyonlarını kapattığını açıkladı.

    "BÜYÜKELÇİMİZ AYRILDI"

    Truss, "Büyükelçimiz (Simmons) ciddi güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldı." ifadesini kullandı.

    İngiliz Büyükelçi, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılardan önce başkent Kiev'den Lviv'e geçmişti.

    Truss, ayrıca NATO'nun son 15 yılda savunma harcamaları ve teknolojik gelişmeler açısından yeterince bir şey yapmadığı eleştirisinde bulundu ve Rusya-Ukrayna savaşının, NATO üyelerinin, savunmaya daha fazla harcama yapmaları ve iş birliklerini geliştirmeleri gerektiğini gösterdiğini söyledi.

    "AVRUPA'NIN GÜVENLİK MİMARİSİNİ PARAMPARÇA ETTİ"

    Putin'in Ukrayna'ya saldırısının, "Avrupa'nın güvenlik mimarisini paramparça ettiğini" belirten Truss, ülkelerin Rus enerjisine olan ekonomik bağımlılıklarını yeniden düşünmeleri gerektiğini vurguladı.

    Truss, Batı'nın, Soğuk Savaş sonrası pusulasını şaşırdığı değerlendirmesinde bulunarak, "Savunma bütçeleri kesildi, altta yatan stratejik bağımlılığı anlamadan ticari ve ekonomik ilişkilere çok fazla girildi. Bu, özellikle Rus ekonomisinin önemli parçası olan hidrokarbonlar için geçerlidir, ancak aynı zamanda teknoloji ihracatı için de geçerlidir." dedi.

    "NATO'NUN DOĞU KANADINI GÜÇLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"

    Truss, Batı'nın, Rusya'dan petrol ve gaz ithal ederek, hem finansman hem de Rus yüksek teknoloji savaşının gelişmesine olanak sağladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Şimdi yapmamız gereken NATO'yu güçlendirmek, özellikle doğu kanadını güçlendirmek zorundayız. Estonya'ya şimdiden daha fazla asker gönderdik, ancak yapılacak daha çok şey var. NATO genelinde savunma harcamaları konusunda ciddi olmalıyız."

    Truss, ülkelerin, Rus kaynaklarına bağımlılıklarını azaltmak için Hindistan gibi ülkelerle birlikte çalışması gerektiğini de sözlerine ekledi.

    İngiltere nin Kiev Büyükelçisi Ukrayna dan ayrıldı #1


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