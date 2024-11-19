AA

"İngiltere'nin yasa dışı göçmenlere yönelik anlaşma planladığı" iddiaları, kısa sürede gündemde geniş yankı uyandırdı.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan, söz konusu iddialara yanıt geldi.

"KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Başkanlığın açıklamasında, "İngiltere'nin ülkeye gelen yasa dışı göçmen sayısını azaltmak için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerle anlaşma yapmayı planladığı" iddiaları üzerine açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: