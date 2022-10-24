İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serveti Kral Charles’ın iki katı..

İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serveti Kral Charles’ın iki katı..

İngiltere'nin yeni başbakanı Hint asıllı Rishi Sunak'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Peki kimdir Rishi Sunak? İşte merak edilen hayatı..

İngiltere'de Boris Johnson'ın 8 Temmuz 2022'de görevinden istifa etmesiyle başlayan siyasi kriz devam ediyor. Johnson'ın başbakanlık görevinden istifa etmesinden sonra yerine gelen Liz Truss 45 gün görev yaptıktan sonra istifa etti.

İngiltere'de yeni başbakan bugün belli oldu. Hint asıllı siyasetçi Rishi Sunak İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. Sunak servetiyle dikkat çekiyor. Yeni başbakanın servetinin Kral Charles'ın servetinin iki katı olduğu konuşuluyor.

İngiltere'de Liz Truss'ın istifa etmesinden sonra iktidardaki Muhafazakar Parti içerisinde başlayan liderlik yarışını kazanan Hint asıllı Rishi Sunak, ülkede etnik azınlıktan gelerek başbakan olan ilk siyasetçi oldu.

Rishi Sunak'ın başbakan olmasından sonra hayatı merak edilmeye başladı. Peki kimdir Rishi Sunak? İşte cevabı..

Rishi Sunak kimdir?

Rishi Sunak 12 Mayıs 1980 yılında dünyaya geldi. Sunak'ın ailesi 1960'lı yıllarda İngiltere'ye göçtü. Hint asıllı İngiliz siyasetçi Şubat 2020 ve Temmuz 2022 tarihleri arasında Birleşik Krallık Hazine Şansölyesi olarak görev yapmıştır.

Muhafazakar Parti üyesi olan Rishi Sunak, Temmuz 2019 ve Şubat 2020 tarihleri arasında Hazine Bakanlığı'nda baş sekreterlik görevi yaptı. 2015 genel seçimlerinden bu yana parlamentoda yer alan Sunak Richmond milletvekilidir.

42 yaşındaki Rishi Sunak, Hint asıllı milyarder Narayana Murthy'nin kızı Akshata Murthy ile evli.