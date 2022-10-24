Petrol
91.71
0.41%
Euro
18.3898
0.32%
Dolar
18.5994
0.10%
Altın
986.44
-0.41%
Borsa
3980
1.15%
Bitcoin
363.573
0.20%
BTXN Coin
10.18
4.51%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C
    • İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serveti Kral Charles’ın iki katı..

    İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serveti Kral Charles’ın iki katı..

    İngiltere'nin yeni başbakanı Hint asıllı Rishi Sunak'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Peki kimdir Rishi Sunak? İşte merak edilen hayatı..
    • 24.10.2022 - 17:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serveti Kral Charles’ın iki katı..

    İngiltere'de Boris Johnson'ın 8 Temmuz 2022'de görevinden istifa etmesiyle başlayan siyasi kriz devam ediyor. Johnson'ın başbakanlık görevinden istifa etmesinden sonra yerine gelen Liz Truss 45 gün görev yaptıktan sonra istifa etti.

    İngiltere'de yeni başbakan bugün belli oldu. Hint asıllı siyasetçi Rishi Sunak İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. Sunak servetiyle dikkat çekiyor. Yeni başbakanın servetinin Kral Charles'ın servetinin iki katı olduğu konuşuluyor.

    İngiltere'de Liz Truss'ın istifa etmesinden sonra iktidardaki Muhafazakar Parti içerisinde başlayan liderlik yarışını kazanan Hint asıllı Rishi Sunak, ülkede etnik azınlıktan gelerek başbakan olan ilk siyasetçi oldu.

    Rishi Sunak'ın başbakan olmasından sonra hayatı merak edilmeye başladı. Peki kimdir Rishi Sunak? İşte cevabı..

    İngiltere nin yeni başbakanı Rishi Sunak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serveti Kral Charles’ın iki katı.. #1

    Rishi Sunak kimdir?

    Rishi Sunak 12 Mayıs 1980 yılında dünyaya geldi. Sunak'ın ailesi 1960'lı yıllarda İngiltere'ye göçtü. Hint asıllı İngiliz siyasetçi Şubat 2020 ve Temmuz 2022 tarihleri arasında Birleşik Krallık Hazine Şansölyesi olarak görev yapmıştır.

    İngiltere nin yeni başbakanı Rishi Sunak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serveti Kral Charles’ın iki katı.. #2

    Muhafazakar Parti üyesi olan Rishi Sunak, Temmuz 2019 ve Şubat 2020 tarihleri arasında Hazine Bakanlığı'nda baş sekreterlik görevi yaptı. 2015 genel seçimlerinden bu yana parlamentoda yer alan Sunak Richmond milletvekilidir.

    42 yaşındaki Rishi Sunak, Hint asıllı milyarder Narayana Murthy'nin kızı Akshata Murthy ile evli.

    İngiltere nin yeni başbakanı Rishi Sunak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serveti Kral Charles’ın iki katı.. #3


    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?

    Türkçülüğün ateşli savunucusu bir yazarın, şairin ölüm yıl dönümü: Ziya Gökalp
    Kitap

    Türkçülüğün ateşli savunucusu bir yazarın, şairin ölüm yıl dönümü: Ziya Gökalp

    Bu yıl nar çiftçiye bereketiyle geldi
    Ekonomi

    Bu yıl nar çiftçiye bereketiyle geldi

    Görüş Bildir