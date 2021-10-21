İnsan Hakları Derneği'nden Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' çağrısı

İnsan Hakları Derneği (İHD), siviller öldürülüyor yalanıyla Irak ve Suriye tezkeresine karşı çıktı. Dernek, milletvekillerine 'hayır' oyu kullanma çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz gün Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yapılabilmesini öngören tezkerenin uzatılması Meclis'e gönderildi.

Yaptığı harekatlarla teröristlerin üzerine adeta balyoz gibi inen Mehmetçik, terör sevicilerini tedirgin etmeye devam ediyor.

SİVİLLER ÖLDÜRÜLÜYOR YALANIYLA 'HAYIR' ÇAĞRISI YAPTILAR

Son olarak İnsan Hakları Derneği (İHD), 'siviller öldürülüyor' yalanıyla Meclis'te oylamaya sunulacak olan Irak ve Suriye tezkerelerine karşı çıktı.

Dernek, milletvekillerine çağrı yaparak tezkereye 'hayır' oyu vermelerini istedi.

Türkiye'nin sınırlarını terörden arındırmasını savaş olarak nitelendiren İHD, kendince barış çağrısı yaptı.

PKK'DAN YANA ALDIKLARI İLK TAVIR DEĞİL

Öyle ki bu tavır, İHD'nin terörden yana tavır aldığı ilk tutum değil.

Dernek daha önce yapılan sınır ötesi operasyonların neredeyse hepsine karşı çıkmış, tezkere oylamalarından önce de PKK yanlısı açıklamalarda bulunmuştu.

CHP'DEN HALA SES YOK

Öte yandan AK Parti, MHP ve İyi Parti'nin tezkereye 'EVET' diyeceği bilinirken, CHP'den konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi.

Gizli ittifakın diğer ortağı HDP ise 'HAYIR' oyu vereceğini açıklamıştı.