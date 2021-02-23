İnsan Hakları Eylem Planı nedir, neler içeriyor? İnsan Hakları Eylem Planı'nın detayları neler?

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu plan ile kamuda önemli değişiklikler yapılması hedefleniyor.

Adalet Bakanlığı tarafından İnsan Hakları Eylem Planı’na ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Aktarılan bilgilere göre, kamu görevine ilk defa yapılacak atamalarda bazı durumlar dışında mülakat kaldırılacak. Atamalar sadece merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak. Stajyer avukat sigortalı işte çalışabilecek.

Mülakatın kaldırılmasıyla torpil tartışmalarının da önüne geçilmesi planlanıyor.

Peki, İnsan Hakları Eylem Planı nedir? İnsan Hakları Eylem Planı neler içeriyor?

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI NEDİR?

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı ile kamuda önemli değişikliklere gidilecek.

Aktarılan bilgilere göre, kamu görevine ilk defa yapılacak atamalarda görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat kaldırılacak, atamalar sadece merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak. Bunun sonucunda, kamuya alımlarda mülakat çok zaman aldığı için bu konuda yaşanan aksaklıklar nedeniyle ortaya çıkan sorunlar giderilmiş olacak.

AYNI KONUDA FARKLI KARARLARA SON

Mahkemelerden aynı konuda çıkan farklı kararlar tartışma konusu haline geldi. Bu durumun vatandaşın adalete olan güven duygusunu zedelemesi nedeniyle Adalet Bakanlığı, bu konuda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Bu amaç doğrultusunda yüksek mahkemelerin ilgili dairelerinin de katılımıyla düzenli toplantılar yapılması planlanıyor. Bu toplantılarda mahkemelerden aynı konular hakkında farklı kararların çıkmaması için yapılacak değerlendirmelere göre hareket edilecek.

Bunun yanı sıra, tedbirsiz ve dikkatsiz davranışlar nedeniyle insan hayatının zarar görmemesi için kamu kurum ve kuruluşları, gerek düzenleyici ve denetleyici gerekse de icra eden merci olarak her türlü tedbiri titiz bir şekilde alacak olup uygulamasını takip edecek.

STAJYER AVUKATA SİGORTALI İŞ

Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına ilişkin iyileştirmeler de planın hedefleri arasında yer alıyor. Önceden hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra sigortalı işte çalışamayan stajyer avukatlar, eylem planı sayesinde bir mesleği icra ederken aynı zamanda avukatlık stajı yapabilecek.

HAVALİMANLARINDA 7 GÜN 24 SAAT ADLİYE

Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla İstanbul Havalimanı’nda başlatılan 7 gün 24 saat adliye uygulamasının hava ve yolcu trafiğinin yoğun olduğu diğer havalimanlarında da yaygınlaştırılması da planın hedefleri arasında yer alıyor.

İstanbul’un ardından Ankara ve Antalya gibi yolcu trafiğinin yoğun olduğu havalimanlarında da uygulamanın başlaması bekleniyor.

HASSASİYET ARTIRILACAK

Toplumun insan haklarına hassasiyetini sağlamak amacıyla din görevlilerine de temel insan hakları eğitimi verilmesi planlanıyor. Mülki idare amirleri ile üst kademe kamu yöneticilerinin insan hakları hassasiyetini artırmaya yönelik faaliyetler yapılacak.