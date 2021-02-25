İnsansız elektrikli helikopter T629 nedir, özellikleri neler? TUSAŞ T629 hakkında..

Yerli ve milli silah üretimine tüm hızıyla devam eden Türkiye'nin TUSAŞ tarafından prototipi üretilen insansız ve elektrikli taarruz helikopteri merak ediliyor. İşte T629 hakkında merak edilenler..

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanıp üretilen insansız ve elektrikli taarruz helikopteri T629'un prototipinin fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı.

T629, otonom özelliğe sahip, bünyesinde son teknoloji ürünleri barındıran bir helikopter olacak.

İnsansız elektrikli helikopter T629 özellikleri herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Peki insansız elektrikli helikopter T629 özellikleri neler? Tusaş T629 nedir?

İNSANSIZ ELEKTRİKLİ HELİKOPTER T629 NEDİR?

TUSAŞ tarafından yapılması planlanan taarruz helikopteri. Helikopter hali hazırda test aşamasında olan TUSAŞ T-625 Gökbey helikopteriyle aynı altyapıya sahip olacaktır.

Helikopterin elektrik ile çalışacak olması ise en yenilikçi ve heyecan verici özelliği olarak değerlendirilirken, helikopterin gövdesinin çeşitli bölgelerinde yer alan kameralar taarruz otonom olduğunu gösteriyor.

T629 ÖZELLİKLERİ NELER?