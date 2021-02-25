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    İnsansız helikopterimiz T629 ilk kez görücüye çıktı

    İnsansız helikopterimiz T629 ilk kez görücüye çıktı

    TUSAŞ'ın tasarladığı insansız ve elektrikli taarruz helikopteri T629'un prototipi, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilk T129 Atak helikopterinin teslim edildiği törende sergilendi.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 13:47
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    Türk İHA ve SİHA'ları dünyanın beğenisini toplarken, havacılık ve savunma sektörlerinde hemen her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

    Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve yenilenmesi gibi alanlarda hizmet veren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) yeni bir girişime imza attı.

    İnsansız helikopterimiz T629 ilk kez görücüye çıktı VİDEO

    İNSANSIZ ELLEKTRİKLİ TAARRUZ HELİKOPTERİ

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilk T129 Atak helikopterinin teslim edildiği törende,TUSAŞ'ın tasarlayıp ürettiği insansız ve elektrikli taarruz helikopteri T629'un prototipi de sergilendi.

    Yakın zamanda tanıtılması beklenen bu yeni hava platformunun, görücüye çıkmadan belirgin özellikleri olduğu fark ediliyor.

    İnsansız helikopterimiz T629 ilk kez görücüye çıktı #1

    PİLOT KABİNİNDE BATARYA

    Havacılık alanında ilkleri getirecek çok sayıda özelliği fotoğraflarda görmek mümkün. Servis edilen fotoğraflarda, T629'un otonom özelliklere sahip bir helikopter olduğu görülüyor.

    Helikopterin elektrik ile çalışacak olması ise en yenilikçi ve heyecan verici özelliği olarak değerlendirilirken, helikopterin gövdesinin çeşitli bölgelerinde yer alan kameralar taarruz otonom olduğunu gösteriyor.

    Ayrıca pilot kokpiti yerine elektrikli motoru besleyecek akülerin yer alacağı düşünülüyor.

    İnsansız helikopterimiz T629 ilk kez görücüye çıktı #2

    İnsansız helikopterimiz T629 ilk kez görücüye çıktı #3

    İnsansız helikopterimiz T629 ilk kez görücüye çıktı #4

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