İnsansız Kara Araçları ve özellikleri: Kaplan, Boğaç, Demirhan, Alpan...

Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yerini alan İnsansız Kara Aracı (İKA) nedir, özellikleri nelerdir merak ediliyor. İşte TSK'nın gücüne güç katacak İKA hakkında bilgiler...

Savunma sanayisinde çağ atlayan ve dünyanın imrenerek baktığı Türkiye, İHA ve SİHA'larla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Başarılarıyla teröristlere inlerini dar eden yerli ve milli savunma araçlarına bir yenisini ekledi: İnsansız Kara Aracı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İKA'ların Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmasına başlanacağı belirtildi.

İKA nedir ve özellikleri nelerdir vatandaşların merak konusu oldu.vİKA'lar sahada aktif görev alabiliyor, uzaktan kontrol ve yapay zeka sistemleri ile düşman hedeflerinne saldırı düzenliyebiliyor.

Peki İKA nedir, özellikleri nelerdir? İşte yanıtı...

İKA NEDİR?

İKA, İnsansız Kara Araçlarının kısaltılmışıdır. İKA'lar zorlu arazilerde ve çatışma ihtimali yüksek yerlerde de kullanılabiliyor. İKA'lar keşif ve gözetleme ihtiyaçları doğrultusunda da kullanılabiliyor.

Muharebede, her türlü harekâtta girilemeyen, gözetlenemeyen ve müdahale edilemeyen bölgelere emniyetli bir şekilde girilebilmesi, gözetlenebilmesi ve müdahale edilebilmesini sağlayan İnsansız Kara Araçları (İKA) Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmaya başlanıyor.

İNSANSIZ KARA ARACI ÖZELLİKLERİ

Keşif ve gözetleme yapabilir

Yüksek hareket kabiliyetli

Yüksek engel aşabilen

Merdiven tırmanabilen

Sudan geçebilen

Uzaktan kumandalı

TÜRKİYE'NİN İNSANSIZ KARA ARAÇLARI

KAPLAN

Aselsan tarafından üretilen KAPLAN İnsansız Kara Aracı (İKA) ailesi, yüksek hareket kabiliyetine sahip dayanıklı bir araç platformu üzerine göreve özel değişik faydalı yüklerin kolaylıkla entegre edilebildiği, ayarlanabilir otonomi seviyelerine sahip, modüler kontrol konsolu ile uzaktan komuta edilebilen son teknoloji ile donatılmış yeni nesil bir İnsansız Kara Aracı (İKA) ailesidir.

BOĞAÇ

Elekroland Savunma tarafından geliştirilen yerli ve millî insansız kara aracımız olan BOĞAÇ, 6x6 zorlu arazi koşullarıyla başa çıkabilip, üzerine entegre uzaktan komutalı silah kulesiyle ön plana çıkıyor. BOĞAÇ’ın kabiliyetlerine örnek olarak; 180 derece Teker kolu hareketi edebilmek (Ters-Düz Gidebilme), Kendi etrafında merkezi dönüş, Keskin nişancı tespiti, 3D çevre haritası yapabilme, Gece Sürüşü ve Keşif ve Gözetlemeye yardımcı olmak için belirli İHA’larla ortak çalışabilme gibi özellikler sayılabilmektedir.

DEMİRHAN

OğuzKağan Savunma tarafında üretilen DEMİRHAN,[12] karakol ve üs korumasında, meskûn mahal çatışmalarında, sınır devriyesi olarak ve değişik hava ve coğrafi şartlarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir insansız kara aracıdır. 2363 mm uzunluğunda olup 1162mm yüksekliğe ve 1961 mm genişliğine sahiptir.

UKAP

Aselsan ve Katmerciler tarafından geliştirilen Türkiye’nin insansız mini tankı olarak adlandırılan UKAP, yüksek yük taşıma kapasitesi sayesinde, farklı silah ve keşif/ gözetleme ekipmanlarının entegrasyonunun yanı sıra, yaralı askerlerin savaş alanından tahliyesinde de kullanılabilmektedir. Araç 1.100 kg ağırlığa sahip olup 2000 kg’lık faydalı yük taşıma kapasitesine sahiptir. Aracın azami hızı ise saatte 25 kilometredir.

ALPAN

Havelsan ve TÜBİTAK-SAGE tarafında ortak geliştirilen KBRN çözümlü insansız kara aracı olan ALPAN, Türkiye’nin ilk ve tek KBRN operasyonları için tasarlanmış insansız kara aracıdır. KBRN sensörüyle bölgedeki Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer sızıntıları tespit edebilmektedir.

ALKAR

Alkar, bir İstanbul firması olan Alpera tarafından geliştirilen savunma amaçlı İnsanız Kara Aracı örneğidir.[16] Her türlü arazi koşulunda sürücüsüz olarak yol alabilen bir araç olarak tasarlanmıştır. Birbirinden bağımsız dört elektrik motoru ile itki sağlanan R4, v-monokok tipi gövdesi, ölçeklenebilir koruma seçenekleri, 200kg+ faydalı yük taşıyabilme özelliği ve nLOS iletişim kapasitesine sahiptir.

UZAKTAN KONTROLLÜ MADEN ROBOTU

Maden kazalarında ortaya çıkan göçük, yangın tehlikesi ve gaz sızıntısı riskleri altında arama çalışmalarını hızlandıracak ve can güvenliğini arttıracak uzaktan kontrollü mobil arama kurtarma robotudur. Uzaktan kontrollü maden robotu, Yeraltı kömür madenleri ATEX Grup1-M1 standartlarında, 5 farklı gaz (metan, oksijen, karbondioksit, karbonmonoksit, hidrojensülfür) için ATEX M1 koruma sınıfında ölçüm sistemine sahip, Fiberoptik kablo veya kablosuz modem ile haberleşme imkânına ve kendi batarya sistemine sahiptir.

ERTUĞRUL

Aselsan firması tarafından geliştirilmiş olan ERTUĞRUL Bomba İmha Robotu, el yapımı patlayıcıların zorlu koşullar altında, güvenli bir mesafeden etkisiz hâle getirilmesi amacıyla üretilmiş bir araçtır. Şüpheli nesneleri güvenli bir mesafeden inceleyebilmek ve müdahale edebilmek üzere kablosuz veya kablolu kullanılabilen iletişim ve video aktarım sistemi ile çalışır. Su sızdırmaz araç platformu ve flipper sistemi ile karlı çamurlu yollarda, merdivenlerde ve zorlu çevre koşullarında kullanılabilir.

EYP TESPİT ROBOTU

El yapımı patlayıcıların zorlu koşullar altında, güvenli bir mesafeden tespiti için geliştirilmiştir. EYT üzerinde manyetik radar ve manyetik detektör içeren EYP tespit kiti bulundurmaktadır. Yüksek hareket kabiliyetine sahip dayanıklı bir araç platformu üzerine göreve özel değişik Faydalı Yüklerin kolaylıkla entegre edilebildiği, ayarlanabilir otonomi seviyelerine sahiptir.