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    Instagram DM mesaj gitmiyor? Instagram çöktü mü, ne zaman düzelir?

    Kullanıcılar, 5 Temmuz 2022'de Instagram'da mesaj gönderme sorunu yaşadıklarını dile getiriyor. Peki, Instagram çöktü mü, ne zaman düzelir?İşte detaylar...
    • 06.07.2022 - 09:00
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    Instagram DM mesaj gitmiyor? Instagram çöktü mü, ne zaman düzelir?

    Instagram, popüler sosyal medya platformlarından birisi...

    En çok tercih edilen sosyal medya platformu Instagram'da sorun yaşandı.

    Kullanıcılar, DM'de yani mesaj alıp göndermede sıkıntı yaşadıklarını bildirdi.

    Bu sebeple, kullanıcılar, "DM çöktü mü, Instagram sorun mu var?" sorularına yanıt aramaya başladı.

    Peki, İnstagram'da yaşanan sorun nedir ve ne zaman düzelecek?

    İşte, 5 Temmuz Instagram'da son durum...

    Downdetector'e göre ise DM'de oturum açma ve paylaşım alanında sorun yaşandığı belirtiliyor.

    Ancak bu konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

    Platformdaki sorun 5 Temmuz günü saat 22:00 sıralarından itibaren çözülmeye başladığı grafiğe yansıdı.

    Instagram DM mesaj gitmiyor? Instagram çöktü mü, ne zaman düzelir? #1

    Instagram DM mesaj gitmiyor? Instagram çöktü mü, ne zaman düzelir? #2


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