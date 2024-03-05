Meta uygulamaları çöktü: Erişim problemi yaşanıyor Popüler sosyal medya ağı Facebook, Instagram ve Threads çöktü. Kullanıcılar uygulamayı açma sorunu yaşıyor. Konuyla ilgili ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı2ndan ilk açıklama geldi.

ensonhaber.com

Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ve Threads'a dünya çapında erişim sorunu yaşanıyor.

Sosyal medya devlerine giriş yapamayan kullanıcılar hata mesajlarıyla karşılaşıyor.

Saat 18:00'den itibaren kullanıcılar Instagram'a giriş yaparken 'şifre yanlış' hatası alıyor.

Teknik sorun olduğu düşünülüyor

Bazı Facebook ve Instagram kullanıcıları, hesaplarına giremediklerini ve bunun yerine hesaplarından çıkış yaptıklarını ileten bir mesaj gördüklerini belirtti.

Sorunun, hesapların kapatılmasından ziyade teknik bir sorun olduğu düşünülüyor.

Bakanlık açıklama yaptı

Kullanıcıları meraklandıran erişim sorununayla ilgili ilk resmi açıklama geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Şirketten açıklama gelmedi

Kullanıcıların bir kısmı Instagram'ın WEB sürümüyle ilgili sorun yaşadığını belirtirken, bazıları da mobil uygulama üzerinde de sorunların olduğunu bildiriyor.

Konuya dair uygulamaların resmi yöneticilerinden henüz bir açıklama yok.