Instagram'da hesabım askıya alındı sorunu düzeldi mi? Instagram neden kendi kendine kapanıyor?

Instagram'da hesabım askıya alındı sorunu düzeldi mi? Instagram neden kendi kendine kapanıyor?

Instagram'da dün akşam saatlerinden itibaren devam eden bir sorun yaşanıyor. Peki instagram çöktü mü? Resmi açıklama geldi..

Instagram'da dün akşam saatlerinde yaşanan bür sorun tüm dünyada binlerce kullanıcıyı etkiledi. Bazı kullanıcıların hesapları bilinmeyen bir sebepten dolayı askıya alındı.

Instagram hesabı askıya alınan kullanıcılar sorunun neden kaynaklandığını ve nasıl düzeleceğini araştırmaya başladı. Instagrama giriş yapan kullanıcılar aşağıdaki mesajı aldılar.

Instagram hesabına girenler aldıkları bu mesaj ile şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte o mesaj..

Dünya genelinde yaşanan bu sorun sonrası instagram tarafından yapılan açıklamada "Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. İnceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sorun düzeldi mi?

Yaşanan bu sorun sonrası bazı kullanıcıların hesabı tekrar aktifleşmesine rağmen hala hesabı askıda olan binlerce kullanıcı bulunuyor.

Hesapların askıya alınması sonrası birçok kullanıcıda uygulamanın kendi kendine kapandığını söyleyerek instagramın çöktüğünü dile getirdi. 1 Kasım itibariyle global olarak instagram sorunu yaşayanlar sosyal medyada konu hakkında şikayetlerini dile getiriyor.