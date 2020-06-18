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    Instagram'da tezgah çığırtkanlığı yapan ünlüler baydınız

    Instagram'da tezgah çığırtkanlığı yapan ünlüler baydınız

    Hemen her ünlü, kendisine gelen eşantiyonları paylaşarak pazarlama işine soyundu.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2020 - 15:51
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    Instagram'da tezgah çığırtkanlığı yapan ünlüler baydınız

    Sosyal medya fenomenlerinin daha çok ürün alayım, daha çok link tıklatayım, kazandıkça kazanayım derdi, Instagram'da pazarlama kirliliğine neden oluyor.

    "Üstündekini nereden aldın diye soruyorsunuz. Nalburdan aldım, aşağıya da link bırakıyorum" temalı video tıklanma rekorları kırıyor.

    Ünlülerin para kazanma hırsı, bundan iyi alaya alınamazdı.

    Instagram'da tezgah çığırtkanlığı yapan ünlüler baydınız VİDEO

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