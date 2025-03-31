İnternet alışverişlerinde 'güçlü ürün' dönemi başlıyor

AA

İnternetten yapılan alışverişlerde güvenlik ve şeffaflık için önemli bir adım atıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 30 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, yarından itibaren yürürlüğe girecek.

5 aylık geçiş sürecini tamamlayan düzenleme, hem tüketicilerin hem de satıcıların sorumluluklarını net bir şekilde belirlemesi sebebiyle mağduriyetleri de ortadan kaldıracak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yönetmeliğin internetten yapılan alışverişlerde şeffaflık ve ürün güvenliğini sağlarken tüketicilerin haklarını da korumayı amaçladığı, hem vatandaşlar hem de ürün satan firmalar için önemli yenilikler getireceği aktarıldı.

ÜRÜN BİLGİLERİ AÇIK VE ANLAŞILIR VERİLECEK

Açıklamada yönetmeliğe ilişkin detaylara yer verildi.

Yönetmelik uyarınca satıcılar, ürünlerine ilişkin güvenlik bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde sunmakla yükümlü olacak.

İlanlarda üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresi ve ürün güvenliğine dair detaylar yer alacak.

Böylece tüketiciler, satın almadan önce ürün hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilecek.

Bu sayede vatandaşlar internetten alışveriş yaparken fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyebilecek.

UYGUNSUZ İLANLAR 24 SAAT İÇİNDE KALDIRILACAK

Sanal pazar yerleri, ürünlere dair güvenlik bilgilerini sistemlerinde bulunduracak.

Uygun olmayan ürünler tespit edildiğinde, bu ürünlere ait ilanlar 24 saat içinde yayından kaldırılacak. Vatandaşlara standardına uygun ve daha güvenli alışveriş ortamı sunulacak.

ŞİKAYET VE BİLDİRİM NOKTALARI KURULACAK

Söz konusu pazar yerleri ürün güvenliği konusunda vatandaşların başvuru yapabileceği temas noktası oluşturacak.

Bu noktalar üzerinden ürünlerin güvenliğiyle ilgili şikayet, bildirim ve bilgi talepleri iletilebilecek.

YABANCI SATICILARA TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU

Yurt dışından ülkeye satış yapan firmalara ilişkin de değişiklikler yapılacak.

Yurt dışından ürünleri gönderen firmalar, Türkiye'de bir yerel temsilci atamakla yükümlü olacak. Bu şartı yerine getirmeyen firmaların Türkiye'ye satış yapması mümkün olmayacak.

Düzenlemelere uygun hareket etmeyenler hakkında yaptırımlar uygulanacak, uygun olmayan içeriklere erişim engellenecek.