İnternet kafeler açılacak mı? Oyun salonları, internet ve playstation kafeler ne zaman açılacak?

İnternet kafeler açılacak mı? Oyun salonları, internet ve playstation kafeler ne zaman açılacak?

Oyun salonları, internet ve playstation kafelerin açılış tarihi gündemdeki yerini koruyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı tutulan internet kafelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor.

Oyun salonları, internet ve playstation kafelerin ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı tutulan işletmelerin sahipleri, faaliyetlerine devam etmek için son dakika gelişmelerini araştırıyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayısının belirli bir rakamın altına inmesiyle kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını belirtmişti.

Peki, İnternet kafeler açılacak mı? Oyun salonları, internet ve playstation kafeler ne zaman açılacak?

OYUN SALONLARI VE İNTERNET KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili bir açıklama yapmıştı.

Başkan Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır."

20 Kasım 2020 tarihinden beri kapalı olan oyun salonları, internet ve playstation kafelerin açılış tarihi ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu işletmelerin de 1 Mart'ta başlayacak olan normalleşme süreciyle birlikte kademeli bir şekilde açılması öngörülüyor.