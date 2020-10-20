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    İnternette sorun mu var? Türk Telekom internet neden çekmiyor? Türkiye genelinde internet kesintisi

    Türkiye'de bazı bölgelerde internete girilemiyor. Vatandaşlar internet erişim sorunu yaşadıkları için konu hakkında araştırma yapmaya başladılar. Bazı bölgelerde internete erişim sorunu yaşanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 09:53
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    İnternette sorun mu var? Türk Telekom internet neden çekmiyor? Türkiye genelinde internet kesintisi

    Türkiye'de bazı bölgelerde internet erişim sorunu gözlemlendi. Bazı internet servis sağlayıcıların kullanıcıları, internete erişimde kesinti yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Kullanıcılar Türk Telekom, Türksat Kablonet, Turknet ve Vodafone internet hizmetlerinde aksama olduğunu aktardı.

    İnternette sorun mu var? Türk Telekom internet neden çekmiyor? Türkiye genelinde internet kesintisi #1

     

    İNTERNET Mİ KESİLDİ?

    Türkiye'de bazı bölgelerde internet erişim sorunları olması sebebiyle sosyal medyada bu durum gündem oldu. Bunun üzerine Türk Telekom açıklama yaptı.

    Türk Telekom planlı çalışmalar duyurularında, hangi bölgelerde sorun ve aksama olacağını açıkladı.

     

    İnternette sorun mu var? Türk Telekom internet neden çekmiyor? Türkiye genelinde internet kesintisi #2

     

    NEDEN İNTERNETE GİRİLEMİYOR? HANGİ İLLERDE İNTERNET KESİK?

    Türk Telekom'un web sitesindeki duyuruda kesintinin "planlı çalışmadan" kaynaklandığı ve 5 saat sürmesinin beklendiği belirtildi. Planlı çalışma kapsamında internet kesintisi yaşanacak iller Sivas, Samsun, Adıyaman, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakaları, Antalya, Burdur, Kayseri ve Trabzon olarak bildirildi. Açıklama kısmında "Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir" denildi.

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