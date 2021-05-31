İnternetten vergi borcu nasıl ödenir? Online vergi borcu ödeme ekranı 2021

Borç yapılandırması, vergi borçları, emlak vergisi gibi pek çok ödemenin son günü olması nedeniyle internetten vergi borcu nasıl ödenir sorusuna yanıt aranıyor. Peki, vergi borcu online nasıl ödenir?

Borç yapılandırması taksitinden, geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerine, emlak vergisinin birinci taksitinden KDV indirimlerine kadar birçok vergiye yönelik süreler, 31 Mayıs Pazartesi yani bugün sona eriyor.

Bu kapsamda vergi borcu olan vatandaşlar, vergi dairelerinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle borçlarını internet üzerinden nasıl ödeyebileceklerinin yollarını araştırıyor.

Peki vergi dairesine gitmeden vergi borcu nasıl ödenir? İşte online vergi borcu ödeme ekranı 2021...

İNTERNETTEN VERGİ BORCU NASIL ÖDENİR?

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 3'üncü taksit ödeme dönemi 1 Mayıs'ta başlamıştı. Bu taksite ilişkin ödeme süresi bugün sona eriyor.

Ayrıca, 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 17'nci taksit ödeme süresi de bugün doluyor.

Tam kapanma sürecinde gelen talepler ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle 2021 yılı 1. Geçici Vergi Dönemine (ocak-şubat-mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri de uzatılmıştı. Buna göre, gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri bugün dolacak.

Koronavirüs nedeniyle mücbir sebep halinden etkilenip daha sonra faaliyetlerine yeniden başlayan mükellefler için de son ödeme günü geldi. Bu mükelleflerin de Ekim-Kasım-Aralık 2020 dönemine ilişkin muhtasar beyannamelerine yönelik vergilerini 31 Mayıs Pazartesi günü gün sonuna kadar ödemesi gerekiyor.

2021 yılına ilişkin emlak ile çevre temizlik vergilerinin birinci taksit ödeme süreleri de bugün sona erecek.

Vergi borcu ödemeleri, İnteraktif Vergi Dairesi'nden veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) mobil uygulamasından yapılabiliyor. Başkanlığın www.gib.gov.tr adresinde yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümünden 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla ödeme yapılması mümkün bulunuyor.

Banka hesabından havale, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ya da PTT şubeleri aracılığıyla da ödeme yapılabiliyor.

VERGİ BORCU ÖDEME İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ





EMLAK VERGİSİ NEREDEN ÖDENİR?

Emlak vergisi iki taksit olarak ödenmektedir. İlk taksit ödemeleri 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek.

Emlak vergisi 2.taksitlerinin ise kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Emlak vergisi belediyelerden, banka şubelerinden, internet bankacılığından ya da e devlet üzerinden ödenebilmektedir.

E-DEVLET EMLAK VERGİSİ ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ