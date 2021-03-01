İnternetten vergi yapılandırma ödemesi nasıl yapılır? Vergi borcu ödemeleri için son gün..

İnternetten vergi yapılandırma ödemesi nasıl yapılır? Vergi borcu ödemeleri için son gün..

Vergi borcu yapılandırmasında son güne girildi. 1 Mart tarihine kadar yapılandırılan borcun tamamını ödemeleri halinde yüzde 90 oranında indirim almaya hak kazanacak.

Vergi dairelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar, internetten vergi yapılandırma ödemesi yapabilmenin yollarını aramaya başladı.

1 Mart tarihine kadar yapılandırılan borcun tamamını ödeyen vatandaşlar, yüzde 90 oranında indirim alabilecek.

Peki, internetten vergi yapılandırma ödemesi nasıl yapılır? İşte, internet üzerinden vergi yapılandırma ödemesi yapmak isteyenler için detaylı bilgiler..

İNTERNETTEN VERGİ YAPILANDIRMA ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

İnternetten vergi yapılandırması yapmak isteyenlerin e-Devlet şifresine ya da İnternet Vergi Dairesi Dairesi (İVD) kullanıcı kaydına sahip olmaları gerekiyor.

e-Devlet şifresi veya İVD kullanıcı kaydı olan vatandaşlar, borcun tamamını ödemek istiyorsa hesaba giriş yaptıktan sonra yapılandırdıkları miktarın üzerinde bulunan "ÖDE" butonuna tıklayıp "DEFATEN" kısmını seçmelidir.

Borcunun taksidini ödemek isteyen vatandaşlar ise "TAKSİTLE" kısmını seçmelidir. Taksitlerin tamamını yatırmak isteyen vatandaşlar, açılan ekranda yer alan "ÖDE" kısmını seçilmelidir. Eğer taksit yatırılacaksa ödenecek taksit seçilmelidir.

Ödemelerde banka kartı kullanılacaksa kartın kredi kartı özelliğinin de bulunması gerekiyor. Eğer banka kartının kredi kartı özelliği yoksa "TANIMSIZ" olarak nitelendirilecek olup ödeme gerçekleşmeyecektir.

Eğer kredi kartınızda yeterli limit yoksa veya kredi kartı kullanmıyorsanız şu adımları deneyebilirsiniz:

Kredi kartı bilgilerinin istendiği ödeme ekranında üst sekmede yer alan "E-Banka Hesabı" kısmı tıklanmalı ve Ziraat Bankası ya da Vakıfbank kullananlar, giriş yaparak ödemelerini açılan ekran üzerinden yapmalıdır.

Bu seçeneklerin hiçbirine sahip olmayan vatandaşlar, vergi yapılandırma ödemelerini vergi dairesi üzerinden yapabileceklerdir.