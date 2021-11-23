Toplantıda konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Interpol'den beklentilerini açıklayarak terörle mücadeleye değindi.

Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol ) 89'uncusu düzenlenen genel kurul toplantısı bugün başladı.

İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Genel Kurul Toplantısı'na 160'tan fazla ülkeden 650'den fazla temsilci katılım sağladı.

Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnterpol Başkanı Kim Jong Yang ve çok sayıda üye ülkenin temsilcisi katıldı.

Ortadoğu'da yaşanan terör ve şiddet, oradaki terör örgütlerinin akıl almaz pervasızlığı,

"BEBEK CESETLERİNİN KIYIYA VURACAĞINI HAYAL ETMEMİŞTİK"

Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Interpol Genel Kurulu'nun değerli üyeleri, sizleri İstanbul'da ağırlamakta onur duyuyorum. Bu toplantının, Interpol'e güç katmasını, suç ve suçluyla verilen mücadeleye güç katmasını, seçilecek olan yeni yönetimin, teşkilata hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 21. yüzyıla girerken, ona ismiyle hitap ediyor ve milenyum diyorduk. Açıkçası oldukça da heyecanlanmıştık. Orta Doğu'da yaşanan terör ve şiddet, oradaki terör örgütlerinin akıl almaz pervasızlığı, yaşattıkları trajediler, kararttıkları milyonlarca hayat; uyuşturucunun hem çeşidinin hem de miktarının artması, bize milenyum tabirini unutturdu. Biz 21.yüzyılı milenyum diye karşılarken, terör örgütlerinin maket uçaklı bomba düzenekleri kuracaklarını; göçmenlerin denizlerde ölüme terkedileceğini; bebek cesetlerinin kıyıya vuracağını hayal etmemiştik." dedi.

Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti

"PKK SEBEBİYLE BİZİM ÜLKEMİZDE YAŞANAN CAN KAYBI YAKLAŞIK 40 BİN"

Türkiye'nin bir terör örgütü PKK ile tam 40 yıldır mücadele ettiğini belirten Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Dün ifade ettim, terör örgütü ETA'nın tüm tarihi boyunca sebep olduğu can kayıpları, açık kaynakta 850 olarak görünüyor; PKK sebebiyle bizim ülkemize yaşanan can kaybı yaklaşık 40 bin olarak ifade edilmektedir. Bir diğer küresel terör örgütü DEAŞ, iki devletin, Suriye ve Irak'ın devlet düzenini çok kısa bir sürede sarstı, PKK ile birlikte oluşturduğu istikrarsızlıkla göçü tetikledi ve dünya siyasetini etkiledi.

"FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ, BİR GECEDE ÜLKEMİZDE SİLAHLI DARBE YAPMAYA KALKTI"

FETÖ terör örgütü, bir gecede ülkemizde silahlı darbe yapmaya kalktı. Ülkenin başkenti, savaş uçaklarıyla bombalandı. PKK'nın sadece uyuşturucu ticaretinden 2,5 milyar dolar gelir elde ettiği ve Avrupa uyuşturucu ticaretini elinde tuttuğu biliniyor. Bizim narkotik birimlerimiz, uyuşturucu artık kilolarla değil, tonlarla yakalıyor. Dolayısıyla, milenyum çağından beklediğimiz şekilde gelişme gösteren neredeyse tek konu, suç ve suçlunun ölçeği olmuştur. Artık neredeyse tüm güvenlik sorunları küreseldir, büyüktür, geniş çaplıdır."

"INTERPOL'DEN BEKLENTİMİZ, SADECE DOSYA VE PARMAK İZİ PAYLAŞAN, BÜLTEN ÇIKARAN BİR KURUM OLMASI DEĞİLDİR"

Ancak ifade etmeye çalıştığım, Interpol'den beklentimiz, sadece dosya ve parmak izi paylaşan, bülten çıkaran bir kurum olması değil; Burada umut kırıcı bir trendle karşı karşıya kalıyoruz. Mesela 1996-2016 yılları arasındaki 20 yılda, 100 kırmızı bülten talebimiz reddedilmişken; 2016'dan sonraki beş yılda 982 kırmızı bülten talebimiz reddedilmiştir. Yine 2010-2016 yılları arasında 20 kırmızı bültenimiz iptal edilmişken; 2016'dan sonraki beş yılda 374 kırmızı bülten iptal edilmiştir. Bu trend, tecrübe paylaşımı konusunda, küresel güvenliği sağlamada iş birliği konusunda, ne yazık ki umut verici değildir.

"BÜYÜK BİR TECRÜBE ELDE EDİYORUZ"

2016'daki DEAŞ saldırısından beri, ülkemiz şehirlerinde can veya mal kaybına yol açan herhangi bir terör olayı yaşanmamıştır. Birleşmiş Milletler'in, 2011-2021 arasında, trafik kazaları kaynaklı can kayıplarını yüzde 50 azaltan iki ülkeden birisiyiz. Uyuşturucuya bağlı ölümler, 2017'de 941'di, Bunu geçen yıl itibarıyla 314'e çekmeyi başardık. PKK terör örgütünün ülke içindeki silahlı eleman sayısı 180'in altına düştü, bu rakamı 5 binli seviyelerden düşürdük ve bugün kilitlenmiş haldedir. Şehirlerimizde evden hırsızlık olaylarının günlük ortalamasını 284 seviyesinden 5 yılda 150'ye indirdik. Dolayısıyla yüksek güvenlik risklerimizi yönetebiliyor ve burada hem olumlu bir trend, hem de büyük bir tecrübe elde ediyoruz."

"İŞ BİRLİĞİNİN AYNI ŞEKİLDE ETKİN VE GÜÇLÜ KULLANILMASI GEREKMEKTEDİR"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise "Terör başta olmak üzere, organize suçlar, uyuşturucu ticareti, Göçmen kaçakçılığı ile teknolojinin gelişmesiyle, yaygın bir suç alanına dönüşen siber suçlara karşı verdiğimiz mücadele sadece ülkemizin değil, bölgemizin istikrarı ve huzurunu korumaya yöneliktir. Sınır aşan suç ve suçlularla etkin bir mücadele etmek eğitimli ve nitelikli personelin yanı sıra teknolojinin ve bilginin de ebetteki iş birliğinin aynı şekilde etkin ve güçlü kullanılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN SICAK MİSAFİRPERVERLİĞİ BU ORGANİZASYONLA AYRICALIK KAZANDI"

Interpol Başkanı Kim Jong Yang da "Interpol'un genel kurulunu böyle tarihi bir şehirde yapmaktan onur duyuyorum. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya oturumu onurlandırmasından dolayı teşekkür ediyorum. Kuruluşunuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin sıcak misafirperverliği ve mükemmel organizasyonu ile daha da ayrıcalık kazanmıştır. Kovid-19 salgını sürecinde daha güvenli bir dünya için polis iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu özellikle kuruluşumuzun önemini bir kez daha ortaya koydu. Salgın kuruluşumuzu da derinden etkiledi. Kuruluşumuzu, polis arkadaşlarımızı bu zorlu koşullarla mücadelede gösterdikleri çabadan dolayı tebrik ediyorum.

"MESAFELER NE OLURSA OLSUN, DÜNYANIN BİR BÜTÜN OLDUĞU MİSYONUYLA HAREKET ETTİK"

İstanbul, Interpol'le olan bu angajmanında son 10 yıldır batı ile doğu arasında iş birliği kurma konusunda mükemmel bir örnek sergiledi. kurum olarak dünyanın her köşesine ulaşma taahhüdüyle olayları gün ışığına çıkarmaya çalıştık.. Mesafelere ne olursa olsun dünyanın bir bütün olduğu misyonuyla hareket ettik. Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşmenin neden olduğu ve her geçin gün büyüyen sorunlarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla fiziksel ve sanal dünyada işlenen suçlarla mücadelede ortak hareket etmek gerekiyor." diye konuştu.