Interpol Genel Sekreteri: Türkiye ile anlaşmazlıklarımız oldu

İstanbul'da, Interpol'un 89. Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Interpol Genel Sekreteri, kırmızı bültenlerin kategorilerinin düzenlenmesi konusunda Türkiye ile anlaşmazlıklar olduğunu söyledi.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 89. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da gerçekleşti.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Genel Kurul Toplantısı'na 160'tan fazla ülkeden 650'den fazla temsilci katılım sağladı.

Birçok yetkikinin konuşma yaptığı programda Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BİZ SİYASİ BİR ORGANİZASYON DEĞİLİZ"

Interpol'ün teknik bir polis organizasyonu olduğunu vurgulayan Stock, "Bir siyasi organizasyon değiliz. Ancak bu, bugünün jeopolitik gerçeklerini görmezden geleceğimiz anlamına gelmiyor. Son zamanlarda Interpol'e yönelik çeşitli yorumlara şahit olduk ki bunlar ya yanlış bilgilendirme sonucu ya da cahilce yapılmış. Bu organizasyonun en çok bilinen, en etkin araçlarından biri olan ve dünya genelinde işleyen kırmızı bültenden bahsedeyim. Sınırlı bir yetkimiz var.





"KIRMIZI BÜLTEN BİR TUTUKLAMA EMRİ DEĞİL"

Birincisi, kırmızı bültenin bir tutuklama emri olmadığını teyit edeyim. Baskın şekilde siyasi, dini ve etnik meselelere girmemize izin verilmiyor. Ben genel sekreter olarak bir hükümet üyesi değilim, tarafsız ve bağımsızım. Benim rolüm Interpol'ün günlük operasyonlarını yürütmek.





"TÜRKİYE İLE ANLAŞMAZLIKLARIMIZ OLDU"

Stock, "Kırmızı bültenin arka planının siyasi olduğuna nasıl karar veriyorsunuz, Türkiye'den çok sayıda kırmızı bülten talebi aldınız ve tarafınızdan reddedildi. Bir anlaşma bekliyor musunuz?" sorusuna ise "Türkiye ile bazı kırmızı bültenlerin kategorilerinin düzenlenmesi konusunda bazı yanlış anlaşılmalarımız ve anlaşmazlıklarımız oldu" yanıtını verdi.