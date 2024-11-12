Interpol kırmızı bültenle arıyordu: Mike Gerner Larsen İstanbul’da yakalandı

AA

Suç ve suçluların üzerine kararlılıkla gidilmeye devam ediyor.

Son olarak Mike Gerner Larsen isimli uyuşturucu kaçakçısı, Danimarka tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteni'yle aranıyordu.

Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu Larsen'in yeri tespit edildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI PAKETLENDİ

Danimarka’ya kapsamlı kokain kaçakçılığı yapan ve diğer suç ortaklarıyla birlikte Danimarka’ya kokain kaçırdığı tespit edilen Mike Gerner Larsen, İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yakalandı.

Operasyon hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: