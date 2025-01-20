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DHA

Suçluların ve suç örgütlerinin üzerine kabus gibi çökülüyor.

Son olarak Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsveç'te 'Ateşli silah ve patlayıcı bulundurma ve cinayet' suçundan hakkında uluslararası seviyede arama kaydı bulunan Michael Lindström'ün (23), 07 Ocak'ta Fas'tan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, aynı gün iç hat seferi ile Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yaptığı bilgisine ulaştı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE ALINDI

Havalimanından çıkış yapan Lindström, teknik ve fiziki takibe alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kısım Amirlikleri tarafından, Lindström'ün Tilkicik Koyu'nda saklandığı eve 17 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

BODRUM'DA YAKALANDI

Evde yapılan aramada 2 tabanca şarjörü, 10 mermi, 9 bıçak, 1 muşta, 2 havalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Michael Lindström tutuklandı.

10 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU

Öte yandan Lindström, İsveç’te el bombası ve silahla 10 kişinin ölümüne neden olan eylemlerin baş şüphelisiydi.

Lindström aynı zamanda, uzun namlulu silahlarla İspanya'da çatışmaya da girmişti.