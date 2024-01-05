Interpol'un aradığı fuhuş patroniçesi Çanakkale'de yakalandı Dünyanın birçok ülkesine seks işçisi sağladığı iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ‘Madame Claude’ lakaplı Nilufar Mirxanova, Çanakkale’de yakalandı. Ayrıca Mirxanova'nın düğün hazırlığı yaptığı da öğrenildi.

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İçişleri Bakanlığı, dün yaptığı "Kafes-28" operasyonuyla arama kaydı bulunan şüphelileri paketlemişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu operasyon kapsamında, 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 56 şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

Bugün ise yapılan operasyonla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı

Yakalanan o 56 şüpheliden birinin, dünyanın birçok ülkesine seks işçisi sağladığı iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ‘Madame Claude’ lakaplı Nilufar Mirxanova olduğu öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre istihbarat timleri; Özbekistan uyruklu 40 yaşındaki Nilufar Mirxanova'nın Türkiye bağlantılarını da tespit etmek amacıyla şahsı teknik ve fiziki takibe aldı.

Özbekistan uyruklu kadınları fuhuş tuzağına düşürüyordu

Yapılan teknik takip sonucu Mirxanova'nın Rusya, Belarus, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbeskistan uyruklu birçok kadını yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokarak aracılar vasıtasıyla genelevlere pazarladığı belirlendi.

Mirxanova'nın, bu yöntemle aylık kazancının 1 milyonun üstünde olduğu tespit edildi.

15 gün önce oturum alabilmek için evlendi

Nilufar Mirxanova'nın, 15 gün önce Küçükkuyu Belediyesi Nikah Sarayı'nda sahte belgelerle esnaflık yapan M.Ş. ile oturum alabilmek için evlendiği ortaya çıktı.

Habere göre M.Ş., "Uzun süredir beraberdik. Bana Özbekistan'da ifadeye gitmediği için arandığını söylemişti. Ama detaylı bir şey anlatmadı. Şaşkınım. Kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum. Yazın da düğünümüz olacaktı. Bir yanlış anlaşılmanın olduğuna inanıyorum." dedi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Nilufar Mirxanova, Özbekistan'a gönderildi.