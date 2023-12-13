Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah, İstanbul’da yapılan “Kafes-19” operasyonuyla yakalandı.

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Türkiye'de uyuşturucuya yönelik operasyonlar sıklaştırıldı.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi tüm hızıyla sürüyor.

Zehir tacirlerinin kökünü kazıma anlayışıyla Türkiye'nin dört bir yanında devam ettirilen faaliyetler her geçen gün bir başarıya daha ulaşıyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, suç örgütlerinin kabusu olmaya devam ediyor.

Esenler'de kaldığı tespit edildi

Hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan yabancı uyruklu Muhuannad Aloqlah'ın İstanbul Esenler’de kaldığı tespit edildi.

"Kafes-19" operasyonu düzenlendi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri tarafından yapılan ortak çalışmayla "Kafes-19" operasyonu düzenlendi.

Suç örgütü üyesi yakalandı

Operasyonda, uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah yakalanarak gözaltına alındı.

"Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: