Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı

Türkiye'de uyuşturucuya yönelik operasyonlar sıklaştırıldı.
Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi tüm hızıyla sürüyor.
Zehir tacirlerinin kökünü kazıma anlayışıyla Türkiye'nin dört bir yanında devam ettirilen faaliyetler her geçen gün bir başarıya daha ulaşıyor.
Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, suç örgütlerinin kabusu olmaya devam ediyor.
Esenler'de kaldığı tespit edildi
Hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan yabancı uyruklu Muhuannad Aloqlah'ın İstanbul Esenler’de kaldığı tespit edildi.
"Kafes-19" operasyonu düzenlendi
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri tarafından yapılan ortak çalışmayla "Kafes-19" operasyonu düzenlendi.
Suç örgütü üyesi yakalandı
Operasyonda, uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah yakalanarak gözaltına alındı.
"Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız.
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