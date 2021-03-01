İntibak yasasının son durumu merak konusu oldu. İntibak yasası çıkarsa SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının ne kadar olacağı hakkında detaylı araştırmalar yapılmaya başlandı.

İntibak yasasına ilişkin Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından bir açıklama geldi. Açıklamanın ardından İntibak yasasının son durumu araştırma konusu oldu.

Milyonlarca emekli, 355 TL’lik intibak zammının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Emeklilik maaşlarını doğrudan etkileyen intibak zammı birçok emekli tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

İntibak zammı yasası mecliste kabul görürse, 5 milyon emeklinin maaşlarında 355 TL artış yaşanacak.

Peki, İntibak zammı nedir? 355 TL intibak zammı geldi mi? 2021 İntibak Yasası son durum nedir?

İNTİBAK ZAMMI NEDİR?

İntibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen emekli maaşında farklılık olan kişiler arasında eşitsizliği gidererek denge sağlamak için oluşturulmuş bir uygulamadır.

Emekli maaşları, sigortalıların çalıştıkları dönemlerdeki kanun hükümlerinin baz alınması nedeniyle karma sisteme göre hesaplanmıştır. Prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı tarihlerde emekli olanların emekli maaşları da eşit olmuyor. Bu durumun eşitlenmesi için güncelleme kat sayısı ve maaş bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemeler İntibak Yasası ile gerçekleşecek.

İNTİBAK DÜZENLEMESİ

2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktadır. 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmış olup 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar şeklindedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, bu farklılıkların giderilmesi amacıyla çalışma yaptığı bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşları düzenlenerek farklılıklar giderilecek. Bu düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.

HANGİ ŞARTLAR VAR?

Sosyal güvenlik mevzuatı, çalışma gücünü belirli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor. Eğer kişinin doğuştan bir engeli varsa, yaş şartına bakılmaksızın daha az sürede emekli olabiliyor. Sonradan çıkan rahatsızlıklarda da malulen emeklilik ya da iş göremezlik gibi imkanlar bulunuyor.

Şeker hastalığı olanlara da erken emeklilik imkanı bulunuyor. Eğer hastalık, çalışma gücünde yüzde 60 oranında kayba yol açmışsa kişi, en az 10 yıl (1800 gün) prim ödenmiş olması şartıyla erken emeklilik imkanından yararlanabiliyor. Ancak bu kaybın sevk edilen hastanenin raporuyla belirlenmesi ve bu raporun SGK tarafından onaylanmış olması gerekiyor.

SGK Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği'nde şeker hastalarının malulen emekli olabilmeleri için rahatsızlığnını insan vücudunda en az 3 organı bozması gerektiği de belirtilmektedir. Bu yönetmeliğin eklerinde hangi hastalıkların malulen emeklilik için geçerli olacağı bilgisi de yer almaktadır.

İNTİBAK YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Sekreteri Gazi Aykırı yaptığı açıklamada, "Emeklinin intibak meselesini ilk gündeme getiren, bununla yetinmeyip davalar açan yegane kuruluş TÜED'dir. 2000 öncesi emekli olanların intibak meselesini nasıl çözüme kavuşturduysak, 2000 sonrası emeklilerimize intibak hakkını kazandırmak için de çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar vatandaşların beklediği intibak zammı ile ilgilli henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İNTİBAK YASASI OLURSA NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

Eğer intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak.

Yani düzenleme, her emekliye farklı şekilde yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan SSK'lı vatandaşlar, 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı.