İPA: Geçen yıl 3,4 milyon kişi iller arasında göç etti, en çok göç alan il İstanbul İstanbul Planlama Ajansı'nın 2023 yılı istatistiklerine göre, iller arası göç eden nüfus, önceki yıla göre yüzde 23,6 artarak 3 milyon 450 bin 953 kişi oldu. İstanbul, 2023 yılında 412 bin 707 kişi ile en çok göç alan il oldu.

ANKA

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), 2023 yılı İç Göç İstatistikleri raporunu yayınladı.

Rapora göre, 2023 yılında 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti.

İstanbul, geçen yıl 412 bin 707 kişi ile en çok göç alan il oldu.

İstanbul’u sırasıyla 232 bin 700 ile Ankara, 147 bin 765 ile İzmir, 118 bin 356 ile Antalya ve 95 bin 935 ile Bursa takip etti.

İSTANBUL EN ÇOK GÖÇ ALAN İL OLDU

Türkiye’de iller arası göç eden nüfusun dağılımı incelendiğinde, İstanbul en çok göç alan il oldu. İstanbul, 2022 yılının iller arası göç eden nüfusuna bakıldığında yüzde 7,1 artarak 412 bin 707 kişi göç aldı.

İstanbul son 10 yılda 4 milyon 512 bin 615 kişi göç aldı, 4 milyon 825 bin 914 kişi ise İstanbul’dan göç etti. İstanbul’un en çok göçü 2018 yılında verdiği görüldü.

2018 yılında İstanbul, 595 bin 803 kişi göç verdi. En çok göçünü ise 498 bin 676 ile 2019 yılında aldığı görüldü.

İSTANBUL SON 10 SENEDE EN ÇOK KOCAELİ’NE GÖÇ VERDİ

İstanbul’dan göç edilen ilk 5 şehir sıralamasına bakıldığında son 10 yılda Kocaeli’nin ilk sırada yer aldığı görüldü.

İstanbul'un il sıralamasına göre Kocaeli’ne 284 bin 458, Tekirdağ’a 244 bin 122, Ankara’ya 211 bin 526, İzmir’e 190 bin 602 ve Tokat’a 183 bin 064 göç verdiği görüldü.

İSTANBUL SON 10 SENEDE EN ÇOK ANKARA’DAN GÖÇ ALDI

Son 10 yılda İstanbul’a göç eden ilk 5 şehir sıralamasına bakıldığında Ankara’nın ilk sırada yer aldığı görüldü.

İstanbul il sıralamasına göre, Ankara’dan 207 bin 287, Tokat’tan 191 bin 010, Kocaeli’nden 177 bin 581, İzmir’den 160 bin 661 ve Ordu’dan 142 bin 890 göç aldığı görüldü.

Son 5 yılda Türkiye’de göç etme nedenine göre iller arası göç incelendiğinde, aile fertlerinden birine bağımlı göç yüzde 21,3 ile ilk sırada yer aldı.

İkinci sırada yüzde 17 ile eğitim, üçüncü sırada yüzde 16,9 ile daha iyi konut ve yaşam koşulları yer aldı.

GÖÇ ETME NEDENLERİ

Türkiye’de 2023 yılında cinsiyete göre en önemli göç etme nedenleri incelendiğinde erkeklerde yüzde 15,6 ile daha iyi konut ve yaşam koşulları, kadınlarda ise yüzde 20,1 ile aile fertlerinden birine bağımlı göç olduğu görüldü.

Göç etme nedeni eğitim olan göçlerde kadınların daha yüksek bir orana sahip olduğu görüldü.

EN ÖNEMLİ GÖÇ NEDENİ EĞİTİM

Türkiye’de 2023 yılında, yaş gruplarına göre göç etme nedenleri incelendiğinde, 15-34 yaş grubunun en önemli göç nedeni eğitim oldu.

Eğitimi sırasıyla iş bulmak, tayin, doğal afet ve daha iyi konut ve yaşam koşulları takip etti.