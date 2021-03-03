İpek Hattat kimdir? İpek Hattat ve kurye olayı nedir?

Tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini, evde alıkoyduğu iddia edilen İpek Hattat gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Peki İpek Hattat kimdir? İpek Hattat kurye olayı nedir?

Daha önce komşuları tarafından da sık sık şikayet edilen sosyetik isim Hattat Yönetim Kurulu üyesi İpek Hattat işkence iddiası ile yine gündeme geldi.

Magazin dünyasında yankı bulan iddiaya göre İpek Hattat, tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini sevgilisi ile birlikte evinde alı koydu ve işkence yaptı.

Peki kimdir İpek Hattat kimdir? İpek Hattat ve kuryer olayı nedir? İşte tüm detaylar..

İPEK HATTAT KİMDİR?

Babası Mehmet Hattat annesi Şükran Hattat’dır. İbrahim ve İçlim adında kardeşleri vardır. Aile 2013 yılında Türkiye’nin en zenginleri listesinde 1.2 milyar dolar ile 29. sırada yer almıştı. Babası Mehmet Hattat Kayseri’li. 4 kardeşiyle birlikte köprü ve yol inşatları ile başladılar.

Önce Hema Hidrolik şirketini kurdular. Daha sonra Hema Dişli ve Hema Traktör’ü kurdular. Mehmet Hattat aileden ayrılarak Hema Endistrü’yü kurdu. Hattat Holdin’in 14 şirketi bulunuyor. 13’nün yönetim kurulu başkanlığını Mehmet Hattat yapıyor.

Otomotiv grubunun başkanlığını ise oğluna verdi. Tüm çocukları ise yönetim kurulunda. İpek Hattat ise şirketin finansman bölümünde çalışıyor görülüyor.

İPEK HATTAT KURYE OLAYI NEDİR?

İstanbul Sarıyer'de oturan cemiyet hayatının ünlü ismi İpek Hattat, tabletinin ekranı kırılınca bir servise gönderdi. Ancak tablet yeniden arıza yaptı. Bunun üzerine şirket, kuryesini gönderdi.

Kurye Renas D., eve girince kapı arkasından kilitlendi, ardından kabus dolu anlar başladı. Renas D.'nin önce telefonunu kırdılar, ardından hakaret ederek onu zorla köpek dışkısının üzerine oturtmaya çalıştılar. Kurye Renas D., geri dönmeyince patronu polisi arayıp durumu bildirdi.

Harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, adrese gidip kapıyı defalarca çaldı ama açan olmadı.

Polis gerekli izinleri aldıktan sonra iki saatlik beklemenin ardından eve girip kuryeyi kurtardı.

Evde bulunan İpek Hattat, sevgilisi ve şoförü gözaltına alındı. İpek Hattat'ın olay sırasında aşırı derecede alkollü olduğu iddia ediliyor.