İpek Tanrıyar kimdir, kaç yaşında? İpek Tanrıyar kiminle evli?

Oyuncu ve manken İpek Tanrıyar, doğum yaptıktan sonra ekranlara ara vermişti. Demet ve Alişan'ın programına konuk olan Tanrıyar'a dair bilgiler merak edilen konular arasında yerini aldı.

Televizyon hayatına kısa bir süreliğine ara veren İpek Tanrıyar, geçtiğimiz sene kucağına aldığı oğlu Aras ile vakit geçiriyor.

Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu sabah programına konuk olarak evinin kapılarını açan ve samimi açıklamalarda bulunan İpek Tanrıyar ile ilgili bilgiler, seyirciler tarafından araştırılıyor.

İpek Tanrıyar kimdir, kaç yaşında, eşi kim? gibi sorular merak edilen konular arasında yer alıyor.

İşte İpek Tanrıyar hayatı ve biyografisi..

İPEK TANRIYAR KİMDİR?

Oyuncu ve manken olan İpek Tanrıyar, 25 Ekim 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunudur.

2002 Yılında Brindar adlı bir filmde oynadı. Milano'da bir Türk'ün sahibi olduğu mankenlik ajansında çalıştı. Daha sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri gibi çeşitli dizilerde rol aldı.

İpek Tanrıyar, esas çıkışını ise Süheyl ve Behzat Uygur'un sunuculuğunu üstlendiği "Şahane Pazar" adlı programla yaptı.

Ünlü isim, 28 Nisan 2019'da bir süredir birlikte olduğu Murat Evler ile dünyaevine girdi. Çiftin düğünü çokça konuşulmuştu.

Murat Evler hakkında ise çok fazla detay bilinmiyor.