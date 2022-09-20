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    iPhone 14'ün Türkiye tamir ücretleri belli oldu! Telefon fiyatına cam değişimi..

    Apple Türkiye, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile iPhone 14'ün tamir ücretlerini açıkladı.
    • 20.09.2022 - 13:57
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    iPhone 14'ün Türkiye tamir ücretleri belli oldu! Telefon fiyatına cam değişimi..

    Apple, iPhone 14 cihazları için Türkiye tamir ücretlerini duyurdu.Fiyatların oldukça yüksek olması sosyal medyada gündeme geldi.

    7 Eylül 2022 tarihinden tanıtılan iPhone 14'ün fiyatı kadar tamir ücretleride merak konusu olmuştu.İşte iPhone 14'ün Türkiye tamir fiyatları..

    iPhone 14 ün Türkiye tamir ücretleri belli oldu! Telefon fiyatına cam değişimi.. #1

    Ekran değişimi

    iPhone 14'ün ekranı için ödenecek tamir ücretleri belli oldu.İşte fiyatlar..

    iPhone 14 - 6.999 TL

    iPhone 14 Plus - 7.999 TL

    iPhone 14 Pro - 7.999 TL

    iPhone 14 Pro Max - 9.999 TL

    Batarya değişimi

    iPhone 14 batarya değişimi için istenecek tamir ücretleri şu şekilde;

    iPhone 14 - 2.119 TL

    iPhone 14 Plus - 2.119 TL

    iPhone 14 Pro - 2.119 TL

    iPhone 14 Pro Max - 2.119 TL

    Arka kamera tamiri

    iPhone 14 cihazlarının arka kamerasında oluşacak sorunların tamiri için istenecek ücretler belli oldu.

    iPhone 14 - 3.999 TL

    iPhone 14 Plus - 3.999 TL

    iPhone 14 Pro - 5.699 TL

    iPhone 14 Pro Max - 5.699 TL

    Arka cam tamiri

    Arka cam tamiri Apple'ın en pahalı tamir ücretlerine sahip gibi görünüyor.İşte arka cam tamiri fiyatları..

    iPhone 14 - 3.999 TL

    iPhone 14 Plus - 4.599 TL

    iPhone 14 Pro - 16.699 TL

    iPhone 14 Pro Max - 19.499 TL


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