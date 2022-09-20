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- iPhone 14'ün Türkiye tamir ücretleri belli oldu! Telefon fiyatına cam değişimi..
iPhone 14'ün Türkiye tamir ücretleri belli oldu! Telefon fiyatına cam değişimi..
- 20.09.2022 - 13:57
Apple, iPhone 14 cihazları için Türkiye tamir ücretlerini duyurdu.Fiyatların oldukça yüksek olması sosyal medyada gündeme geldi.
7 Eylül 2022 tarihinden tanıtılan iPhone 14'ün fiyatı kadar tamir ücretleride merak konusu olmuştu.İşte iPhone 14'ün Türkiye tamir fiyatları..
Ekran değişimi
iPhone 14'ün ekranı için ödenecek tamir ücretleri belli oldu.İşte fiyatlar..
iPhone 14 - 6.999 TL
iPhone 14 Plus - 7.999 TL
iPhone 14 Pro - 7.999 TL
iPhone 14 Pro Max - 9.999 TL
Batarya değişimi
iPhone 14 batarya değişimi için istenecek tamir ücretleri şu şekilde;
iPhone 14 - 2.119 TL
iPhone 14 Plus - 2.119 TL
iPhone 14 Pro - 2.119 TL
iPhone 14 Pro Max - 2.119 TL
Arka kamera tamiri
iPhone 14 cihazlarının arka kamerasında oluşacak sorunların tamiri için istenecek ücretler belli oldu.
iPhone 14 - 3.999 TL
iPhone 14 Plus - 3.999 TL
iPhone 14 Pro - 5.699 TL
iPhone 14 Pro Max - 5.699 TL
Arka cam tamiri
Arka cam tamiri Apple'ın en pahalı tamir ücretlerine sahip gibi görünüyor.İşte arka cam tamiri fiyatları..
iPhone 14 - 3.999 TL
iPhone 14 Plus - 4.599 TL
iPhone 14 Pro - 16.699 TL
iPhone 14 Pro Max - 19.499 TL