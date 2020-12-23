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    İpsala sınır hattında FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı

    Haklarında FETÖ soruşturması bulunan 4 kişi, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken hudut birliklerince yakalandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.12.2020 - 10:16
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 10:44
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    İpsala sınır hattında FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı

    İpsala/Edirne'de sınır hattındaki Türkükoru Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişi tespit edildi.

    Şüpheliler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri tarafından yakalanarak Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

    FETÖ MENSUBU OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığını duyurdu.

    İpsala sınır hattında FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı #1

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