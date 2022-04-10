Petrol
102.35
1.76%
Euro
16.05
-0.02%
Dolar
14.74
0.04%
Altın
923.44
0.93%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
633.511
0.20%
BTXN Coin
31.69
-0.78%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    İpsala’da Yunan kuyruğu

    Yunanistan’dan Türkiye'ye alışverişe gelenler, ülkelerine geri dönüşte İpsala Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu.
    • İHA
    • 10.04.2022 - 11:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İpsala’da Yunan kuyruğu

    Giyim ve market ihtiyaçlarını daha ucuz fiyata almak isteyenler, hafta sonu yine Edirne’nin Keşan ilçesine akın etti.

    Bu kez Yunanistan’dan gelenler daha fazlaydı.

    3 kilometrelik kuyruk

    Keşan’da kurulan pazara alışveriş yapabilmek için sabah saatlerinde otomobilleriyle gelenler, dönüşte İpsala Sınır Kapısı’nda yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

    “Günlük alışverişe geliyoruz”

    Yunanistan'ın Gümülcine kentinden Türkiye'ye geçen Halit Abdurrahman, “Sabah Keşan'a alışverişe geldik şimdi dönüyoruz. Sınır kapısına geleli bir saatten fazla oldu, 3 saatte ancak geçeriz. Günlük alışverişe geliyoruz.” dedi.

    İpsala’da Yunan kuyruğu #1

    “Bu kuyruk ne zaman biter?”

    Yaklaşık bir saattir beklediklerini belirten Nedim Salih ise “Bu kuyruk ne zaman biter? Bu Ramazan gününde burada bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

    İpsala’da Yunan kuyruğu #2

    İpsala’da Yunan kuyruğu #3

    İpsala’da Yunan kuyruğu #4

    İpsala’da Yunan kuyruğu #5


    İlginizi Çekebilir

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Fenerbahçe - Sopron Basket final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Basketbol

    Fenerbahçe - Sopron Basket final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Türkiye'de elektrikli otomobil satışları artıyor
    Otomobil

    Türkiye'de elektrikli otomobil satışları artıyor

    Görüş Bildir