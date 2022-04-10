İpsala’da Yunan kuyruğu

Yunanistan’dan Türkiye'ye alışverişe gelenler, ülkelerine geri dönüşte İpsala Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu.

Giyim ve market ihtiyaçlarını daha ucuz fiyata almak isteyenler, hafta sonu yine Edirne’nin Keşan ilçesine akın etti.

Bu kez Yunanistan’dan gelenler daha fazlaydı.

3 kilometrelik kuyruk

Keşan’da kurulan pazara alışveriş yapabilmek için sabah saatlerinde otomobilleriyle gelenler, dönüşte İpsala Sınır Kapısı’nda yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

“Günlük alışverişe geliyoruz”

Yunanistan'ın Gümülcine kentinden Türkiye'ye geçen Halit Abdurrahman, “Sabah Keşan'a alışverişe geldik şimdi dönüyoruz. Sınır kapısına geleli bir saatten fazla oldu, 3 saatte ancak geçeriz. Günlük alışverişe geliyoruz.” dedi.

“Bu kuyruk ne zaman biter?”

Yaklaşık bir saattir beklediklerini belirten Nedim Salih ise “Bu kuyruk ne zaman biter? Bu Ramazan gününde burada bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.