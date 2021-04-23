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    İpsala'dan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı

    İpsala'dan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İpsala sınır kapısından yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 9 kişiden 8'inin FETÖ üyesi olduğu belirlendi.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.04.2021 - 19:49
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 19:50
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    Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İpsala sınır kapısından yasa dışı yollarda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

    "8'İNİN FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU OLDUĞU BELİRLENDİ"

    "FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. " ifadelerinin kullanıldığı açıklamada şöyle denildi:

    "İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma K.lığına teslim edilen şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

    İpsala dan Yunanistan a kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı #1

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