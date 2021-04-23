İpsala'dan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İpsala sınır kapısından yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 9 kişiden 8'inin FETÖ üyesi olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İpsala sınır kapısından yasa dışı yollarda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

"8'İNİN FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU OLDUĞU BELİRLENDİ"

"FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. " ifadelerinin kullanıldığı açıklamada şöyle denildi:

"İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma K.lığına teslim edilen şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."