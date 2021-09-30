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- Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney'in 'eve dönüş' paylaşımı
Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney'in 'eve dönüş' paylaşımı
Büyükelçi Güney'in görevden Türkiye Büyükelçiliği'ne dönerken makam arabasında Kurtlar Vadisi müziği ile yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 30.09.2021 - 19:42
Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, bölgede temaslarda bulunmak üzere çıktığı Türkiye Büyükelçiliği binasına dönüşünü Twitter hesabından paylaştı.
"TEMASLAR SONRASI YUVAYA DÖNÜŞ"
Arabada son ses fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nin jeneriğini dinleyen Güney, o anları kaydetti.
Güney, jenerik müziği eşliğinde çektiği videoyu, "Temaslar sonrası “yuva”ya dönüş…" notuyla paylaştı.
Büyükelçi'nin paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının beğenisini aldı.
Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney'in 'eve dönüş' paylaşımı VİDEO