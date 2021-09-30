Euro
10.3063
-0.48%
Dolar
8.8968
-0.23%
Altın
501.9
1.43%
Borsa
1.406
1.04%
Bitcoin
384.835
4.07%
EXEN Coin
19.61
-1.75%
16ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 16 C
    Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney'in 'eve dönüş' paylaşımı

    Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney'in 'eve dönüş' paylaşımı

    Büyükelçi Güney'in görevden Türkiye Büyükelçiliği'ne dönerken makam arabasında Kurtlar Vadisi müziği ile yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 19:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, bölgede temaslarda bulunmak üzere çıktığı Türkiye Büyükelçiliği binasına dönüşünü Twitter hesabından paylaştı.

    "TEMASLAR SONRASI YUVAYA DÖNÜŞ"

    Arabada son ses fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nin jeneriğini dinleyen Güney, o anları kaydetti.

    Güney, jenerik müziği eşliğinde çektiği videoyu, "Temaslar sonrası “yuva”ya dönüş…" notuyla paylaştı.

    Büyükelçi'nin paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının beğenisini aldı.

    Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney'in 'eve dönüş' paylaşımı VİDEO

    Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney in eve dönüş paylaşımı #1

    Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney in eve dönüş paylaşımı #2

    Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney in eve dönüş paylaşımı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir