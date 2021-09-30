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Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney'in 'eve dönüş' paylaşımı

Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney'in 'eve dönüş' paylaşımı

Büyükelçi Güney'in görevden Türkiye Büyükelçiliği'ne dönerken makam arabasında Kurtlar Vadisi müziği ile yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.