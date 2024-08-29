Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 29 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete kararlarıyla, Irak vatandaşlarına Türkiye'ye vizesiz seyahat imkanı getirildi.
TÜRKİYE'YE VİZESİZ GİRİŞ İÇİN YENİ DÜZENLEME: 1 EYLÜL 2024'TEN İTİBAREN GEÇERLİ
Bu düzenlemeye göre, 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşları 1 Eylül 2024 itibarıyla Türkiye'ye vizesiz olarak giriş yapabilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararda şu ifadelere yer verildi:
"Irak Cumhuriyeti’nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük, umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içinde en fazla 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına karar verilmiştir"
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