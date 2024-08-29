Irak Cumhuriyeti vatandaşlarına vize serbestisi kararı Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararı doğrultusunda, Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Iraklı vatandaşlar için vize muafiyeti uygulamasına geçildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 29 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete kararlarıyla, Irak vatandaşlarına Türkiye'ye vizesiz seyahat imkanı getirildi.

TÜRKİYE'YE VİZESİZ GİRİŞ İÇİN YENİ DÜZENLEME: 1 EYLÜL 2024'TEN İTİBAREN GEÇERLİ

Bu düzenlemeye göre, 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşları 1 Eylül 2024 itibarıyla Türkiye'ye vizesiz olarak giriş yapabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararda şu ifadelere yer verildi: