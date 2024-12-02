Irak: Haşdi Şabi, Esad'a destek için Suriye'ye girdi iddiaları doğru değil

AA

Suriye'de uzun süredir yatışmış olan iç savaşta yeni bir perde açıldı.

Uzlaşı yolunu yok sayan Esad'a karşı yeni bir muhalif hareket başladı.

Halep'i ele geçiren muhalifler ilerleyişini devam ettirirken, İran destekli Haşdi Şabi'nin Esad'a destek için Irak'tan Suriye'ye girdiği iddia edildi.

Irak'tan ise bu iddiaya yalanlama geldi.

"HAŞDİ ŞABİ, SURİYE'YE GEÇMEDİ"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri ile Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı Muhammed Abdulvahab Sukkar, Irak sınırındaki güvenlik önlemlerine ilişkin başkent Bağdat'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Haşdi Şabi'ye bağlı milis güçlerin Suriye rejimine destek için Suriye topraklarına giriş yaptığı iddialarını yalanlayan Miri, bunların sosyal medyada dolaşan iddialar olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sınır güvenliğinin sağlanmasında ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden destek alıp almadıkları sorusuna ise Miri, "Bu konuda herhangi bir desteğe gerek duymuyoruz. Sınırımız Haşdi Şabi, Çevik Kuvvet (İçişleri Bakanlığına bağlı) ve ordu birliklerimizce korunuyor. Uçak (koalisyon) desteğine ihtiyacımız yok." cevabını verdi.

"SINIRDA GÜVENLİK SAĞLANDI"

Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı Sukkar da ülkenin Suriye sınırında güvenliği tamamen sağladıklarını ifade etti.

Haşdi Şabi'ye bağlı bazı milis güçlerin Suriye rejimine destek için Irak'tan Suriye'ye girdiğini iddia eden görüntüler sosyal medyada yayınlanmıştı.

Suriye’de 2011’de başlayan halk hareketlerini, rejimin şiddetle bastırmaya çalışması üzerine patlak veren iç savaş sürecinde, İran Devrim Muhafızları tarafından İran, Afganistan, Pakistan ve Irak gibi ülkelerden toplanarak örgütlenen on binlerce militan Esad rejimi saflarında savaşa sokulmuştu.

Suriye’de 27 Kasım’da rejim karşıtı gruplar ile rejim güçleri arasında başlayan çatışmalarla sahadaki dengelerin süratle değişmesi üzerine rejime destek amacıyla ülke dışından bazı güçlerin geleceği yönündeki iddialar sosyal medyada gündem olmuştu.