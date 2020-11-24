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    Irak ile Suriye arasındaki terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın öldürüldü

    'Dıhlaz' kod adlı Hizret Çalkın, yanındaki teröristlerle beraber Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdikleri toplantı sırasında etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 24.11.2020 - 09:48
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 10:07
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    Irak ile Suriye arasındaki terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın öldürüldü

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan ve terör örgütü PKK/KCK'nın Irak ile Suriye arasındaki terörist sevkini koordine eden sözde "kurye sorumlusu" Hizret Çalkın'ın toplantıya katılacağı istihbaratına ulaştı.

    MİT'in sahadaki istihbarat unsurları tarafından sıkı takibe alınan ve toplantının yapılacağı yere kadar adım adım izlenen terörist Çalkın'ın, başka teröristlerle bir araya geldiği tespit edildi.

    TOPLANTI SIRASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

    Teröristlerin Irak'ın kuzeyinde toplantısı sırasında düzenlenen operasyonda, "Dıhlaz" kod adlı Çalkın ile yanındaki teröristler, nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

    Irak ile Suriye arasındaki terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın öldürüldü #1

    ÖRGÜTE 2011 YILINDA KATILDI

    Terör örgütü PKK/KCK'ya 2011'de katılan Çalkın, 2014'e kadar Türkiye'de faaliyet gösterdikten sonra Suriye'ye kaçtı. Suriye'de Aynularab'da PKK/KCK saflarında yer alan Hizret Çalkın, 2017'ye kadar Resulayn'daki sözde "Ağır Silahlar Taburu"nu yönetti.

    SEVKİYAT SORUMLUSU

    2017-2019 arasında örgüt sorumlularından Sofi Nurettin ve Muzaffer Ayata ile de yakın faaliyet yürüten Çalkın, 2019'da Irak'a geçerek Irak'tan Suriye'ye terörist sevkiyatını organize etti.

    Irak ile Suriye arasındaki terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın öldürüldü #2

    Irak ile Suriye arasındaki terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın öldürüldü #3

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