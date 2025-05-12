Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden PKK fesih kararına ilk değerlendirme: Memnuniyetle karşılıyoruz

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Türkiye terör belasından kurtuluyor.

Ülkenin 50 yıla yakın bir süredir adeta enerjisini sömüren PKK terörü, kendini feshetti.

İmralı'daki Abdullah Öcalan'ın şubat ayında yaptığı çağrı karşılık buldu ve PKK, silah bırakarak kendini feshettiğini duyurdu.

Bu tarihi gelişme, hem Türkiye'de hem de bölgede memnuniyetle karşılandı.

IRAK'TAN İLK AÇIKLAMA: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Konuya ilişkin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) ilk açıklama, Başkanı Neçirvan Barzani'den geldi.

Barzani, alınan karadan memnuniyet duyduklarını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"PKK'nın kendini feshedip silahsızlanma ve Öcalan'ın çağrısını yerine getirme kararını bölgede yeni bir sayfa açacak kararlı bir adım olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Bu adım, siyasi olgunluğun bir göstergesi olup, Türkiye ve bölgede birlikte yaşamayı ve istikrarı güçlendirecek gerçek bir diyaloğun önünü açmaktadır.

Artık zamanı geldi ve herkes bu önemli adımın tüm taraflarca olumlu adımlarla karşılık bulmasını bekliyor. Bu, onlarca yıldır süren şiddet ve acılara son verecek, bölgeyi yeni ilerleme ufuklarına taşıyacak kalıcı ve kapsamlı bir barış için doğru koşulları yaratacaktır.

"HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece destek verme rolünü takdirle karşılarken, Kürdistan Bölgesi'nin her zaman olduğu gibi ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki tüm çabaları desteklediğini yineliyor ve bu girişimin belirleyici bir dönüm noktası olmasını umuyoruz. Bu tarihi fırsatın başarıya ulaşması için her türlü yardım ve desteği sağlamaya devam etmeye hazır olduğumuzu da ifade ediyoruz."