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    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden skandal Papa pulu

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden skandal Papa pulu

    Papa'nın ziyareti şerefine pul bastıran Barzani yönetimi pulda, sözde büyük Kürdistan propagandası yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 13:22
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    Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un, Irak ziyareti, skandalla bitti.

    Irak'a ilk kez giden Papa unvanını elinde bulunduran Franciscus'un Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ziyaretinde, Türkiye’yi parçalamaya yönelik imalarda bulanan skandal harita tepki topladı.

    HATIRA PULU

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Papa’nın ziyaretine özel, hatıra için pul bastırdı.

    Bastırılan pulda Papa’nın figürüne yer verilirken, başının arkasındaki haritada PKK propagandası yapıldı.

    SÖZDE KÜRDİSTAN

    Papa'nın ziyareti şerefine bastırılan hatıra pulunda Papa'nın başının üzerinde bulunan harita da Hatay, Sivas, Erzurum, Kars gibi bir çok ilimizin, sözde Büyük Kürdistan haritasına dahil edildi.

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi nden skandal Papa pulu #1

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi nden skandal Papa pulu #2

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