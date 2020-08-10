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- Irak kuzeyi Haftanin'de 6 terörist öldürüldü
Irak kuzeyi Haftanin'de 6 terörist öldürüldü
Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.
- AA
- 10.08.2020 - 11:30
- Güncelleme : 10.08.2020 - 11:30
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Mehmetçik Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristleri bir bir etkisiz hale getiriyor.
6 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha hava harekâtlarıyla öldürüldü.
Operasyonu Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından duyurdu.
Irak kuzeyi Haftanin'de 6 terörist öldürüldü VİDEO