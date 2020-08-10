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    Irak kuzeyi Haftanin'de 6 terörist öldürüldü

    Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 10.08.2020 - 11:30
    • Güncelleme : 10.08.2020 - 11:30
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    Irak kuzeyi Haftanin'de 6 terörist öldürüldü

    Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Mehmetçik Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristleri bir bir etkisiz hale getiriyor.

    6 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha hava harekâtlarıyla öldürüldü.

    Operasyonu Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından duyurdu.

    Irak kuzeyi Haftanin'de 6 terörist öldürüldü VİDEO


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