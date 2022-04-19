Irak merkezi hükümeti Pençe-Kilit Operasyonu'nu kınadı

TSK'nın başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nu kınayan Irak merkezi yönetimi, operasyonun uluslararası yasalara aykırı olduğunu iddia etti.

Türkiye'nin güney sınırlarının ötesinden gelen terör tehditlerine karşı düzenlediği operasyonlara dün bir yenisi daha eklendi.

Pençe-Kilit adı verilen operasyon ile Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK terör örgütü hedefleri vurulmaya başlandı.

Irak hükümeti operasyonu kınadı

19 hainin öldürüldüğü ve birçok hedefin imha edildiği oparasyon devam ederken Irak merkezi hükümetinden tepki geldi.

Konuya ilişkin açıklama Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

"Egemenliğimizi ihlal ediyor"

Operasyonların Irak'ın egemenliğine ve uluslararası anlaşmalara aykırı oldu ifade edilen açıklamada, “Irak, bu operasyonu ülkenin egemenliği ve uluslararası yasaların yanı sıra, uluslararası anlaşmalar ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırı olarak görüyor. Irak’ın uluslararası çelişkilerin hesaplaşma alanı olarak görülmesini reddediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.