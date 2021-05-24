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    Irak şehidi Eyyüp Gergin'e veda

    Pençe-Yıldırım Harekatı'nda ikmal faaliyetleri sırasında şehit olan Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin'in cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.
    • AA
    • 24.05.2021 - 14:13
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 14:27
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    Irak şehidi Eyyüp Gergin'e veda

    Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin, dün Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-Yıldırım Harekatı' kapsamında gerçekleştirilen havadan ikmal faaliyetinde, helikopterden inişi esnasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

    25 yaşındaki Gergin'in naaşı, bugün memleketi Kayseri'ye gönderildi.

    Bünyan ilçesinde şehit Gergin için tören düzenlendi.

    AİLESİNİN FERYADI YÜREK YAKTI

    Babaevinde helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Pazaryeri Meydanı'na getirildi. Burada şehidin annesi Nihal, babası Murat, kardeşleri Oğuzhan ve Mukadder ile yakınları cenazeye sarılıp gözyaşı döktü.

    Şehidin annesi ve babası "Kuzum, aslanım benim. Beni bırakıp nereye gittin?" diyerek ağlarken, babaannesi ise torunun fotoğrafını gazetecilere göstererek gözyaşı döktü.

    Irak şehidi Eyyüp Gergin e veda #1

    SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

    İl Müftüsü Şahin Güven'in öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, vatandaşların tekbirleri eşliğinde götürüldüğü Bünyan Mezarlığı Şehitliği'ne defnedildi.

    Irak şehidi Eyyüp Gergin'e veda

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