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    Irak sınırındaki Hakkari'de, askeri hareketlilik 

    Pençe-Kilit Operasyonu’ devam ederken, sınırın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde operasyon nedeniyle hareketlilik yaşanıyor.
    • 19.04.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 12:12
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    Irak sınırındaki Hakkari'de, askeri hareketlilik 

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yuvalanan PKK'lı teröristlere yönelik havadan ve karadan Pençe-Kilit Operasyonu'nu başlattı.

    Operasyon kapsamında savaş uçakları, sınırı geçip terör hedeflerine bomba yağdırdı.

    Teröristlere ait sığınak, barınak tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah olarak kullandığı hedefler tam isabetle vurulurken, bordo bereli askerlerin öncülüğünde yapılan ilerleyiş de sürüyor.

    Teröristlerin kaçarken, araziye yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıların tespit edilmesi ve yapılan mağara aramalarında dedektör köpekler de görev yapıyor.

    Çukurca ve Derecik'te hareketlilik

    Öte yandan sınırın sıfır noktasında bulunan ve operasyonun yapıldığı bölgelere yakın olan Çukurca ve Derecik ilçelerinde hareketlilik gözleniyor.

    DHA'nın haberine göre; Derecik'te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'ndan Fırtına obüsleri ve çoklu namlulu roketatar ÇRNA ile hedefler yoğun ateş altına alınırken, Çukurca ve yakınındaki kırsal bölgelerde ise askeri konvoy ile helikopter hareketliliği yaşanıyor.

    Belirlenen terör hedefleri vurulurken, top atışlarının sesleri Çukurca ilçe merkezinden de duyuluyor.

    Irak sınırındaki Hakkari de, askeri hareketlilik  #1

    Irak sınırındaki Hakkari de, askeri hareketlilik  #2

    Irak sınırındaki Hakkari de, askeri hareketlilik  #3

    Irak sınırındaki Hakkari de, askeri hareketlilik  #4

    Irak sınırındaki Hakkari de, askeri hareketlilik  #5

    Irak sınırındaki Hakkari de, askeri hareketlilik  #6

    Irak sınırındaki Hakkari de, askeri hareketlilik  #7

    Irak sınırındaki Hakkari de, askeri hareketlilik  #8


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