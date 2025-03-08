Irak, Suriye'de çıkan çatışmalara ilişkin endişe duyulduğunu belirtti

İHA

Suriyeli güvenlik yetkilileri, Lazkiye'nin Ceble ilçesinde Esad'a bağlı unsurların hükümet güçlerine planlı bir saldırı gerçekleştirdiğini, devriye birliklerini ve kontrol noktalarını hedef aldıklarını açıkladı.

Lazkiye ve Tartus kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, kent merkezleri ve çevre köylerde ise geniş çaplı operasyon başlatıldı.

ONLARCA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Humus ve Halep’te de çatışmalar yaşandı.

Çatışmalarda, sivillerin de aralarında bulunduğu onlarca kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak Sınır Muhafızları Komutanlığı, şiddetli çatışmalar nedeniyle Irak-Suriye sınır hattında güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

ÇATIŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'nin Lazkiye ve Tartus şehirlerinde hükümet güçleri ile devrik Esad'a bağlı unsurların arasında çıkan çatışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Suriye'de hızla artan güvenlik gelişmelerinde endişe duyulduğu belirtildi.

"BARIŞÇIL ÇÖZÜMLER TERCİH EDİLMELİ"

Sivillerin korunmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, Suriye’deki tüm taraflara itidal çağrısında bulunuldu.

Asker gerilim yerine barışçıl çözümler ve diyalog yolunun tercih edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

ULUSLARARASI EYLEM ÇAĞRISI

Irak’ın masum sivillerin hedef alınmasını kesin bir dille reddettiği belirtilerek, "Şiddetin devam etmesi, bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirecek, güvenliği ve barışı sağlama çabalarını engelleyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası topluma Suriye'deki insani krize son vermek için gösterilen çabaları yoğunlaştırma ve ülkenin birliğinin ve halkının güvenliğinin sağlanması ile bölgedeki istikrarın teminine yönelik siyasi çözüm süreçlerini destekleme çağrısında bulundu.