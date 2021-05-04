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    Irak, Türkiye’nin Bağdat Maslahatgüzarı Güçlü Kalafat'a nota verdi

    Irak, Türkiye’nin Bağdat Maslahatgüzarı Güçlü Kalafat'a nota verdi

    Irak Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine yaptığı ziyaret nedeniyle Maslahatgüzar Kalafat'a nota verdi
    • AA
    • 04.05.2021 - 04:27
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 08:29
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının başarılı bir şekilde devam ettiği 2'nci Hudut Bölük Komutanlığının Irak'ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etmişti.

    MASLAHATGÜZARA NOTA VERİLDİ

    Irak'ın, Akar tarafından yapılan ziyaret nedeniyle Türkiye’nin Bağdat Maslahatgüzarı Güçlü Kalafat'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığı bildirildi.

    Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar’ın Irak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir üssü ziyaret etmesinden dolayı Türk Maslahatgüzar'a nota verildi.

    Açıklamada, "Irak topraklarına yönelik egemenlik ihlallerinin de kabul edilmediği" ifadesine yer verildi.

    Irak, Türkiye’nin Bağdat Maslahatgüzarı Güçlü Kalafat a nota verdi #1

    Irak, Türkiye’nin Bağdat Maslahatgüzarı Güçlü Kalafat a nota verdi #2

    Irak, Türkiye’nin Bağdat Maslahatgüzarı Güçlü Kalafat a nota verdi #3

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