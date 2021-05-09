Irak, Türkiye'nin PKK operasyonlarını destekliyor

Irak Başbakanı Kazımi, terör örgütü PKK'nın topraklarını kullanarak Türkiye'ye saldırı düzenlemesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Irak Başbakan Mustafa Kazımi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu.

PKK, IRAK İÇİN DE TEHDİT

Rudaw'a konuşan Başbakan Kazımi, "Irak topraklarının komşu ülkelere saldırmak için bir üs olarak kullanılmasını kabul etmiyoruz. Irak topraklarını komşu bir ülkeyi tehdit aracı olarak kullanan PKK’nın tutumunu reddediyoruz" dedi.

Kazımi, PKK'lı teröristlerin saldırılarının kendi ülkeleri için de bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ

Türkiye ile çok özel ilişkilerinin olduğunu belirten Irak Başbakanı, Ankara ile her zaman iletişimde olduklarını açıkladı.